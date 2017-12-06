«Портленд» потерпел третье поражение подряд в чемпионате НБА, уступив «Вашингтону»

Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 106:92 (24:22, 27:15, 28:29, 27:26). В составе победителей самым результативным стал Бредли Бил, в активе которого 51 очко. У «Портленда» на паркете выделялся Дамиан Лиллард (30 очков, 8 подборов, 9 передач).