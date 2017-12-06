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«Портленд» потерпел третье поражение подряд в чемпионате НБА, уступив «Вашингтону»
МОСКВА, 6 дек —
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МОСКВА, 6 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 106:92 (24:22, 27:15, 28:29, 27:26). В составе победителей самым результативным стал Бредли Бил, в активе которого 51 очко. У «Портленда» на паркете выделялся Дамиан Лиллард (30 очков, 8 подборов, 9 передач).
«Портленд» потерпел третье поражение подряд и в следующем матче 9 декабря примет «Хьюстон». «Вашингтон» 7 декабря сыграет на выезде с «Финикс Санз».