10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту» в домашнем матче чемпионата НБА
МОСКВА, 6 дек —
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МОСКВА, 6 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Оклахоме, завершилась победой хозяев со счетом 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14). В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, сделавший
В другом матче дня баскетболисты «Торонто Рэпторс» на своей площадке переиграли «Финикс Санз» — 126:113.