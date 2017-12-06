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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту» в домашнем матче чемпионата НБА

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете нанесла поражение «Юте Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Оклахоме, завершилась победой хозяев со счетом 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14). В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл — 34 очка, 13 подборов и 14 передач. Еще 21 очко набрал Пол Джордж. У «Юты» на паркете выделялся Донован Митчелл, в активе которого 31 очко.

В другом матче дня баскетболисты «Торонто Рэпторс» на своей площадке переиграли «Финикс Санз» — 126:113.

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