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09:11 (мск), источник: ТАСС

«Юта» разгромила «Вашингтон» с разницей в 47 очков в матче НБА

ТАСС, 5 декабря. «Юта» на своем паркете нанесла разгромное поражение «Вашингтону» со счетом 116:69 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Алек Беркс, набравший 27 очков за 27 минут.

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Выбранный под 13-м номером на драфте новичков лиги 2017 года атакующий защитник Донован Митчелл за 25 минут отметился 21 очком, тремя подборами и двумя передачами, перешедший в команду летом из «Миннесоты» разыгрывающий Рики Рубио провел на паркете 23 минуты, за которые набрал четыре очка, пять подборов и четыре передачи. Центровой Руди Гобер за 21 минуту набрал четыре очка, 10 подборов и три передачи при 50% попаданий с игры. Продолжает восстановление от повреждения один из лидеров команды — атакующий защитник Родни Худ, он не принимал участия в матче.

У «Вашингтона» самым результативным стал легкий форвард Отто Портер — на его счету 14 очков, шесть подборов и одна передача за 28 минут. Центровой клуба Марчин Гортат за 23 минуты не набрал ни одного очка (четыре попытки с игры), но при этом отметился семью подборами и тремя передачами, атакующий защитник Брэдли Бил продемонстрировал один из худших процентов попаданий с игры в карьере (26,7%), набрав 11 очков за 27 минут. Не смог выйти на матч лидер команды — разыгрывающий Джон Уолл, которого беспокоит травма колена.

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46 очков Букера принесли победу «Финиксу»

«Финикс» в гостях одержал победу над «Филадельфией» — 115:101. Самым результативным игроком встречи стал рекордсмен прошлого сезона по набранным очкам в одной встрече (70) 21-летний атакующий защитник Девин Букер, проводящий третий сезон в лиге, — на его счету 46 очков, восемь подборов и одна передача за 38 минут, данный матч стал 10-м для лидера «Финикса» в текущем сезоне, в котором он набирает по крайней мере 30 очков. Центровой Тайсон Чендлер за 36 минут набрал семь очков и 12 подборов, разыгрывающий Тайлер Юлис провел на площадке 37 минут, за которые сделал дабл-дабл из 12 очков и 12 передач, выбранный командой под четвертым номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джош Джексон провел на паркете 23 минуты, за которые отметился семью очками и тремя подборами.

У «Филадельфии» самым результативным стал атакующий защитник Джей Джей Реддик, набравший 25 очков за 33 минуты. Первый номер прошлогоднего драфта НБА и один из главных претендентов на звание лучшего новичка по итогам сезона (прошлый розыгрыш турнира австралиец пропустил из-за перелома лодыжки) разыгрывающий Бен Симмонс за 36 минут набрал 20 очков, восемь подборов и семь передач, центровой Джоэл Эмбиид за 34 минуты оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов, тяжелый форвард Дарио Шарич также был близок к дабл-даблу, набрав 10 очков и девять подборов за 33 минуты.

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» в гостях победил «Нью-Орлеан» со счетом 125:115. Лучшим по результативности в матче стал атакующий защитник хозяев Джру Холидэй — в его активе 34 очка, шесть подборов и четыре передачи за 38 минут. Перешедший в «Нью-Орлеан» летом из «Чикаго» разыгрывающий Рэджон Рондо сделал дабл-дабл из 10 очков и 11 передач, проведя на паркете 27 минут, центровой Демаркус Казинс также отметился дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов, добавив к этому семь передач. Не смог принять участие в матче тяжелый форвард Энтони Дэвис — игрок продолжает восстановление от повреждения паховых мышц.

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У «Голден Стэйт» самым результативным стал разыгрывающий Стефен Карри, набравший 31 очко и 11 передач за 34 минуты. При этом лидер клуба не сумел завершить встречу — в конце четвертой четверти он получил повреждение голеностопа и был вынужден покинуть площадку. Не принял участие в матче центровой Заза Пачулия, заменивший его Джавел Макги за 11 минут отметился восемью очками и четырьмя подборами при 75% попаданий с игры, тяжелый форвард Дрэймонд Гринн за 38 минут набрал 19 очков, девять подборов и семь передач, легкий форвард и самый ценный игрок финала НБА прошлого сезона Кевин Дюрант за 34 минуты набрал 19 очков и семь подборов.

Остальные результаты игрового дня:

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 115:97;.

«Шарлотт» — «Орландо» — 104:94;.

«Атланта» — «Бруклин» — 90:110;.

«Бостон» — «Милуоки» — 111:100;.

«Мемфис» — «Миннесота» — 95:92;.

«Чикаго» — «Кливленд» — 91:113;.

«Даллас» — «Денвер» — 122:105;.

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 96:93.

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