«Мишки» в клетке, Лав в огне

Источник: Спорт-Экспресс

№ 1 — МЕМФИССКИЙ ТУПИК

Второй отставки в нынешнем сезоне не пришлось ждать слишком долго. «Гризлиз» уволили Дэвида Фитцдэйла уже на следующий день после того, как Марк Газоль позволил публично выразить недовольство тем, что его посадили на скамейку в последней четверти игры против «Бруклина».

Это потом мы узнали, что на самом деле отношения между тренером и главной звездой команды были испорчены уже давно. А за этим последовали красочные разъяснения менеджмента, что «Мемфису» нужно было спасать сезон, особенно после восьми поражений подряд. И даже если эти изменения действительно встряхнут «Мишек» (но пока они лишь продолжают проигрывать — 11 матчей подряд), отставка Фитцдэйла не спасет их от гораздо более серьезных проблем.

Момент для изменений в «Мемфисе» настал уже давно, и руководство «Гризлиз» его счастливо упустило. Главным звездам клуба — 30 и выше, так что их цена не растет. Платежка «Мишек» забита на два сезона вперед — спасибо подписанию Чендлера Парсонса. Колени подводят Майка Конли все чаще, а через два года он должен будет получить по контракту 34,5 миллиона долларов. У «Мемфиса» просто нет места для маневра, а здоровье Конли и хандра младшего Газоля (Фитцдэйл усадил его на лавку вовсе не просто так) не позволяет их выгодному обмену.

«Мишкам» нужно было взрывать ситуацию несколько лет назад, превратив испанца в максимум активов, после чего сливать и не оглядывать. Но сыграл комплекс маленького рынка — в менеджменте испугались, что раз опустившись на дно, уже не смогу оттуда подняться. Вместо этого здесь решили вцепиться в синицу в руке (8-е место в конференции и первый раунд плей-офф) и собственноручно ее придушили.

При этом пик «Мемфиса» принадлежит «Бостону» и защищен лишь на двух ближайших драфтах. Если сейчас надежда еще теплится, то через пару лет не останется ни любви, ни тоски, ни жалости. И во всем этом виноват уж точно не Фитцдэйл.

№ 2 — БОЛЬШЕ ЛЮБВИ

«Кливленд» продолжает передавать приветы всем, кто разносил команду в пух и прах на старте сезона — победная серия «Кавс» достигла уже 11 матчей. Но если вы подумали, что сейчас последует очередная хвалебная ода Леброну — нет, вы ошиблись. Да и надоело. В 32 года Джеймс демонстрирует чуть ли не лучший баскетбол в карьере, заставляя зрителей по несколько раз за вечер поднимать челюсть с пола. Но он не единственный, кто заслуживает похвалы.

Кевин Лав уже к третьей четверти матча против «Майами» имел в активе 38 очков, потратив на это всего лишь 25 минут. В последних пяти играх он в среднем набирает 21,4 очка при 10,4 подбора. Причем во всех встречах он выходил на позиции центрового. И — неожиданно — почти не проваливался в защите. Над более тяжелыми оппонентами вроде Дуайта Ховарда или Андре Драммонта у Лава есть преимущество в скорости. Классические «большие» не успевают накрывать его на дуге, чем Кевин с удовольствием пользуется.

После ухода Ирвинга «Кливленду» был нужен полноценный «второй номер» в атаке, который сможет хоть чуть-чуть снять нагрузку с Леброна. Им стал именно тот человек, которому перед началом сезона активно пророчили обмен.

№ 3 — ЛЕБРОН В «ФИЛАДЕЛЬФИИ»? ПОЖАЛУЙ, НЕ СТОИТ

Объединить лучшего игрока мира с самой перспективной командой всей НБА, чтобы низвергнуть «Голден Стэйт» — вполне себе очевидная идея. В последние месяцы такие предложения можно было встретить в различных соцсетях, так что оставалось только ждать, пока какое-нибудь СМИ выступит с «сенсационным» инсайдом. Меньше всего терпения оказалось у USA Today.

Мы ни в коем случае не хотим бросить тень на уважаемое издание. Возможно, его журналист действительно поговорил с кем-то из менеджеров клубов. Просто сама мысль о Леброне в «Филадельфии» — это все равно что сложение «1+1». Не удивительно, что она пришла кому-то из менеджеров в голову. Королю действительно нужна подходящая свита. И желательно, чтобы она была значительно младше той, что сопровождала его в последнее время.

Все это есть в «Филадельфии», где стараниями Сэма Хинки собрана самая впечатляющая коллекция молодых талантов в лиге. Это позволит Леброну больше не играть по 40 минут за матч, продлит его пик, да и сам Джеймс сможет выступить в роли ментора для здешней молодежи. У «76-х» будет место под потолком зарплат — на 30-миллионную «максималку» хватит. И — что, возможно, даже важнее — ему не придется перебираться на «Запад», где еще нужно справиться с барьерами в лице тех же «Воинов», «Сан-Антонио» или «Хьюстона».

Но в то же время приход Леброна — едва ли не худшее, что может случиться с нынешней «Филадельфией». Вы же помните, почему Ирвинг сбежал из «Кливленда»? Вы ведь не думаете, что с тех пор Джеймс стал менее одержим контролем над всем — начиная с самой игры и заканчивая тем, что происходит в кабинете генменеджера? Сойдется ли он характерами с говорливым Эмбиидом, не подавит ли авторитетом остальных? Сравнения Симмонса с Леброном вовсе не беспочвенны — австралиец действительно очень похож на него по манере игры. Но Джеймс стал собой в том числе потому, что с первого сезона в лиге ему отдали мяч и дали принимать все решения. Сложно представить, что с приходом Леброна Симмонс получит такую же свободу действий. И это может серьезно затормозить его прогресс.

«Филадельфия» уступила и «Уорриорз», и «Кавс», и «Бостону», но она по крайней мере старалась играть — эти матчи было интересно смотреть. «76-е» пока не готовы бросить вызов самым серьезным соперникам, но уже сейчас их сил достаточно, чтобы выносить «Детройт» или побеждать «Вашингтон» (правда, без Уолла) и идти пятыми на «Востоке». Не для того эта роза цвела, чтобы ее вот так просто пришел и сорвал Леброн.

Химические реакции бывают разными. Порой, чтобы получить необходимое вещество, систему нужно поставить в стрессовые условия. Но вряд ли «Филадельфии» стоит добывать свой философский камень именно таким способом.

№ 4 — ЛЕЙКЕРС НЕ ТАК УЖ ПЛОХИ

Пора это признать: матчи калифорнийцев не просто интересно смотреть — порой их даже нужно смотреть. И дело здесь не в Лонзо Болле. «Лейкерс» действительно стали лучше, причем это касается почти каждого из игроков. Заметно прибавил Брэндон Ингрэм, приводит в восторг фанатов Кайл Кузма, неплохо (пусть и не звездно) смотрятся в новой команде Колдуэлл-Поуп и Брук Лопес.

Да, серия поражений калифорнийцев достигла пяти матчей, но ведь и конкуренты были серьезные — «Голден Стэйт», «Клипперс» (да-да, по старой привычке), «Денвер», «Хьюстон». Причем с «Воинами» команде Люка Уолтона удалось затащить встречу в овертайм. А Ингрэм в очной дуэли с Дюрантом наконец показал, почему его сравнивают с действующим MVP финала.

И даже после пяти поражений «Лейкерс» идут в таблице не так уж далеко от «Оклахомы». Конечно, говорить о возрождении команды слишком рано. Но прямо сейчас «озерные» — одна из самых веселых команд лиги, матчи которой не вгонят вас в скуку.

№ 5 — ПАРАДОКС «ОКЛАХОМЫ»

Если регулярно смотреть матчи «Тандер», может сложиться впечатление, что все здесь — мрак и беспросветная тоска. И это нормально. Большую часть времени команда выглядит именно так. Но в редкие вечера, когда «Оклахома» встречается с теми, для борьбы с кем она создавалась, мы все-таки можем увидеть ее истинный потенциал.

В этом и парадокс: у команды есть все, чтобы быть одним из фаворитов «Запада». Она может побеждать лидеров — что уже почувствовали на себе «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио». Вот только пазл никак не складывается. И пока Билли Донован ищет у себя яйца, чтобы хотя бы попытаться построить своих эгоистичных звезд, ставки на его увольнение лишь растут.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

— «Вашингтон» попытался «хакнуть» Симмонса в концовке игры с «Филадельфией». Но вместо этого лишь позволил австралийцу установить новый рекорд по количеству штрафных бросков в одной четверти — 24. В какой-то степени это сработало, ведь новичок промазал половину попыток. Но это не помешало его команде победить, а самому Симмонсу установить новый личный рекорд по набранным очкам (31).

— Леброн досрочно завершил матч с «Майами», наорав на судью. Каким же сюрпризом было узнать, что это удаление оказалось первым в его карьере. Арбитра после такого зауважали только сильнее. А Джеймсу даже не удалось установить рекорд — более длительные серии без удалений принадлежат Тони Паркеру (1144 матча) и Поу Газолю (1139).