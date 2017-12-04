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«Оклахома» прервала четырехматчевую победную серию «Сан-Антонио» в НБА
МОСКВА, 4 дек —
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МОСКВА, 4 дек —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Тандер», завершилась со счетом 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14) в пользу хозяев паркета. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил
Результаты других матчей дня:
«Майами» — «Голден Стэйт» — 95:123,
«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:106.