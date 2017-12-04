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08:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Оклахома» прервала четырехматчевую победную серию «Сан-Антонио» в НБА

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Оклахомы-Сити» нанесли поражение «Сан-Антонио», прервав четырехматчевую победную серию «Спёрс» в регулярном чемпионате НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся на площадке «Тандер», завершилась со счетом 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14) в пользу хозяев паркета. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (22 очка, 10 подборов и 10 передач), в составе гостей Деджонте Мюррей записал себе в актив 17 очков и 11 подборов.

Результаты других матчей дня:

«Майами» — «Голден Стэйт» — 95:123,

«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:106.

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