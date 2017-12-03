«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд» в матче НБА, Демаркус Казинс набрал 38 очков
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Портленде, завершилась со счетом 123:116 (26:33, 34:24, 38:25, 25:34) в пользу гостей. У победителей самым результативным стал Демаркус Казинс, набравший 38 очков, а Рэджон Рондо оформил
В другом матче дня «Кливленд Кавальерс» дома переиграл «Мемфис Гризлис» со счетом 116:111 (28:32, 38:20, 27:30, 23:29). У победителей
Результаты других матчей дня:
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 108:103 (32:25, 31:22, 17:33, 28:23),
«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 109:104 (33:25, 30:27, 25:24, 21:28),
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:100 (34:29, 21:30, 23:21, 37:20).