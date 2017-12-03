«Бостон» победил «Финикс» в домашнем матче НБА

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой хозяев со счетом 116:111 (31:22, 29:32, 29:25, 27:32). Самыми результативными в составе победителей стал Кайри Ирвинг, в активе которого 19 очков, а также Эл Хорфорд, сделавший дабл-дабл (14 баллов + 11 передач). У «Финикса» 38 очков на свой счет записал Девин Букер, дабл-дабл в активе Тайсона Чендлера (14 очков и 18 подборов).