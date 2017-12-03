Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Бостон» победил «Финикс» в домашнем матче НБА
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой хозяев со счетом 116:111 (31:22, 29:32, 29:25, 27:32). Самыми результативными в составе победителей стал Кайри Ирвинг, в активе которого 19 очков, а также Эл Хорфорд, сделавший
Следующий матч «Бостон» проведет 4 декабря дома против «Милуоки Бакс». «Финикс» в этот же день сыграет на выезде с «Филадельфией».