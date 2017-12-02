Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Интимная пластика: три реальные истории
Новогодний подарок ребенку: 5 золотых правил
10 стран с самой дешевой ипотекой
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
1.12
Малага0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
1.12
Дижон3
Бордо2
Футбол. Зарубежный
1.12
Наполи0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
1.12
Фрайбург0
Гамбург0
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
1.12
Рома3
СПАЛ1
Биатлон. Биатлон
1.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
1.12
ЦСКА4
Амур0
Хоккей. КХЛ
1.12
Витязь2
Куньлунь1
Футбол. Премьер-лига
1.12
ЦСКА6
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
1.12
Арсенал Т0
Спартак М1
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеймс и Харден признаны лучшими игроками НБА в ноябре

Официальный сайт НБА назвал лучших игроков минувшего месяца.

Источник: AP 2017

Ими стали форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

В ноябре Джеймс принял участие в 15 поединках своей команды, в которых «Кливленд» одержал 12 побед. Статистика Леброна в этих матчах составляла 28 очков, 8,2 подбора и 8,5 передач в среднем. На данный момент «Кавальерс» занимает третье место в Восточной конференции.

Что касается Хардена, то он в ноябре собирал коллекцию из 31,5 очка, 5,2 подбора и 9,8 передач. Это помогло команде из Техаса победить в 12 из 13 поединков. После 21 матча «Хьюстон» занимает первое место в Западной конференции и второе во всём чемпионате.

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Соперник России. Египет: Третье пришествие «фараонов»
Спорт-Экспресс
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения Специалисты Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разработали единую федеральную систему оповещения о пропавших детях. Ее презентация прошла в Совете Федерации.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь