Джеймс и Харден признаны лучшими игроками НБА в ноябре

В ноябре Джеймс принял участие в 15 поединках своей команды, в которых «Кливленд» одержал 12 побед. Статистика Леброна в этих матчах составляла 28 очков, 8,2 подбора и 8,5 передач в среднем. На данный момент «Кавальерс» занимает третье место в Восточной конференции.

Что касается Хардена, то он в ноябре собирал коллекцию из 31,5 очка, 5,2 подбора и 9,8 передач. Это помогло команде из Техаса победить в 12 из 13 поединков. После 21 матча «Хьюстон» занимает первое место в Западной конференции и второе во всём чемпионате.