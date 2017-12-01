«Кливленд» обыграл «Атланту», у Джеймса и Лава по дабл-даблу

Встреча, прошедшая на площадке «Атланты» в четверг, завершилась со счетом 121:114 (42:35, 21:32, 36:23, 22:24) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделали Кевин Лав (25 очков, 16 подборов) и Леброн Джеймс (24 очка, 12 передач). У хозяев 27 очков на свой счет записал Деннис Шрёдер.