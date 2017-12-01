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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» обыграл «Атланту», у Джеймса и Лава по дабл-даблу

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. «Кливленд» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на площадке «Атланты» в четверг, завершилась со счетом 121:114 (42:35, 21:32, 36:23, 22:24) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделали Кевин Лав (25 очков, 16 подборов) и Леброн Джеймс (24 очка, 12 передач). У хозяев 27 очков на свой счет записал Деннис Шрёдер.

Для «Кавальерс» эта победа стала 10-й подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Бостон» дома победил «Филадельфию» — 108:97 (28:22, 26:22, 22:27, 32:26), защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг набрал 36 очков. «Денвер» с помощью 37 очков Уилла Бартона одолел «Чикаго» — 111:110 (30:39, 32:29, 29:24, 20:18).

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