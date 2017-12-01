Мозгов не вписывается в систему Аткинсона
Знаменитый российский центровой вновь попал не к «своему» тренеру.
Знаменитый российский центровой вновь попал не к «своему» тренеру.
Тимофей Мозгов недолго оставался основным центровым «Бруклина». Уже в середине ноября главный тренер «Нетс» Кенни Аткинсон сделал ставку на 27-летнего Тайлера Зеллера и 19-летнего Джарретта Аллена, а игровое время российского игрока стало постепенно таять. Затем наставник «Бруклина» и вовсе предоставил 31-летнему баскетболисту внеплановый отдых — спортсмен пропустил четыре игры подряд. Он вернулся в ротацию
По словам официального представителя Тимофея Мозгова Максима Шарифьянова, в действиях тренерского штаба «Бруклина» отсутствует логика.
— Игровое время Тимофея — это исключительно вопрос тренера, — заявил «Известиям» Максим Шарифьянов. — Свои минуты в матчах с «Мемфисом» и «Хьюстаном» Мозгов сыграл хорошо. Но, на мой взгляд, Аткинсон предоставил их российскому центровому
— В баскетболе есть такая истина: игрок должен найти своего тренера, — отметил «Известиям» Борис Соколовский. — Но иногда у наставников случаются перепады настроения: ты подписываешь игрока, который вроде бы соответствует всем критериями, но когда начинаешь его тренировать, выясняется, что всё идет не так, как ты рассчитывал. Не знаю, какая точно ситуация у Тимофея, но складывается впечатление, что наш игрок оказался лишним в системе Аткинсона. Не хочу учить американского коллегу, но подчеркну, что многие проблемы можно решить в личных разговорах. В профессиональных лигах США игроки получают заоблачные зарплаты и должны сами разбираться со всеми проблемами. Хотя тренерский штаб у клубов НБА довольно внушительный и, наверняка, у них есть возможность четче объяснить Тимофею его задачи, обозначить функциональные обязанности во время игр и тренировок. На мой взгляд, Мозгов способен не только получать много игрового времени, но и доминировать в НБА. Надо только найти к нему подход.
Тимофей Мозгов начал свой путь в НБА летом 2010 года, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком». Подмосковные «Химки» получили за его переход компенсацию в размере $500 тыс. Главный тренер «Никс» Майк Д’Антони верил в талант россиянина и предоставлял ему довольно много игрового времени. В конце января 2011 года баскетболист сделал первый
Через месяц Тимофей Мозгов перешел в «Денвер» в результате крупной сделки с участием знаменитого американского форварда Кармело Энтони. Следующие два года он с переменным успехом боролся за позицию стартового центрового «Наггетс». В 85 матчах российский центровой 36 раз выходил в стартовой пятерке. В апреле 2014 года Тимофей Мозгов сыграл, возможно, свой лучший матч в НБА, набрав 23 очка, 29 подборов, 3 передачи и 3 блокшота в игре против «Голден Стэйт».
В следующем сезона россиянин с первых игр стал выходить в старте команды, но в январе был обменян в «Кливленд». В плей-офф-2015 Тимофей Мозгов был основным центровым «Кавальерс» и принял участие во всех 20 матчах команды, который тогда руководил
В ходе следующего сезона баскетболист выпал из стартовой пятерки «Кливленда», завершив сезон со средними показателями 6,3 очка и 4,4 подбора за встречу. В
Летом 2016 года Тимофей Мозгов подписал четырехлетний контракт с «Лейкрес» на сумму $65 млн. Команда хорошо начала сезон и