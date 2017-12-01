Мозгов не вписывается в систему Аткинсона

Источник: Известия

Тимофей Мозгов недолго оставался основным центровым «Бруклина». Уже в середине ноября главный тренер «Нетс» Кенни Аткинсон сделал ставку на 27-летнего Тайлера Зеллера и 19-летнего Джарретта Аллена, а игровое время российского игрока стало постепенно таять. Затем наставник «Бруклина» и вовсе предоставил 31-летнему баскетболисту внеплановый отдых — спортсмен пропустил четыре игры подряд. Он вернулся в ротацию нью-йоркской команды в победном матче с «Мемфисом» (4 очка, 4 подбора) и неплохо проявил себя в проигранной клубом игре с «Хьюстоном» (7 очков, 6 подборов). Однако в гостевом матче с «Далласом» единственный россиянин в НБА вновь остался на скамейке запасных.

По словам официального представителя Тимофея Мозгова Максима Шарифьянова, в действиях тренерского штаба «Бруклина» отсутствует логика.

— Игровое время Тимофея — это исключительно вопрос тренера, — заявил «Известиям» Максим Шарифьянов. — Свои минуты в матчах с «Мемфисом» и «Хьюстаном» Мозгов сыграл хорошо. Но, на мой взгляд, Аткинсон предоставил их российскому центровому из-за ряда обстоятельств. Травмирован основной четвертый номер команды Уоллис-Джефферсон, а в игре с «Хьюстоном» отсутствовал другой тяжелый форвард — Демарре Кэрролл. Поэтому Мозгов провел много времени рядом с другим центровым Джарреттом Алленом. По сути «Бруклин» играл с двумя центровыми и это привело к печальным последствиям. В игре с «Мемфисом» три быстрых фола получил Зеллер. Поэтому я не вижу связи между качеством игры Тимофея и проведенными им на площадке минутами. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Понятно, что в распоряжении тренера есть три центровых и он должен расставлять приоритеты.

Экс-тренер женской и мужской сборной России Борис Соколовский считает, что Тимофей Мозгов по-прежнему способен доминировать в НБА.

— В баскетболе есть такая истина: игрок должен найти своего тренера, — отметил «Известиям» Борис Соколовский. — Но иногда у наставников случаются перепады настроения: ты подписываешь игрока, который вроде бы соответствует всем критериями, но когда начинаешь его тренировать, выясняется, что всё идет не так, как ты рассчитывал. Не знаю, какая точно ситуация у Тимофея, но складывается впечатление, что наш игрок оказался лишним в системе Аткинсона. Не хочу учить американского коллегу, но подчеркну, что многие проблемы можно решить в личных разговорах. В профессиональных лигах США игроки получают заоблачные зарплаты и должны сами разбираться со всеми проблемами. Хотя тренерский штаб у клубов НБА довольно внушительный и, наверняка, у них есть возможность четче объяснить Тимофею его задачи, обозначить функциональные обязанности во время игр и тренировок. На мой взгляд, Мозгов способен не только получать много игрового времени, но и доминировать в НБА. Надо только найти к нему подход.

Тимофей Мозгов начал свой путь в НБА летом 2010 года, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком». Подмосковные «Химки» получили за его переход компенсацию в размере $500 тыс. Главный тренер «Никс» Майк Д’Антони верил в талант россиянина и предоставлял ему довольно много игрового времени. В конце января 2011 года баскетболист сделал первый дабл-дабл в своей заокеанской карьере, набрав 23 очка и 14 подборов в игре против «Детройта».

Через месяц Тимофей Мозгов перешел в «Денвер» в результате крупной сделки с участием знаменитого американского форварда Кармело Энтони. Следующие два года он с переменным успехом боролся за позицию стартового центрового «Наггетс». В 85 матчах российский центровой 36 раз выходил в стартовой пятерке. В апреле 2014 года Тимофей Мозгов сыграл, возможно, свой лучший матч в НБА, набрав 23 очка, 29 подборов, 3 передачи и 3 блокшота в игре против «Голден Стэйт».

В следующем сезона россиянин с первых игр стал выходить в старте команды, но в январе был обменян в «Кливленд». В плей-офф-2015 Тимофей Мозгов был основным центровым «Кавальерс» и принял участие во всех 20 матчах команды, который тогда руководил экс-тренер сборной России Дэвид Блатт. В четвертой игре финала он набрал 28 очков и 10 подборов. Тимо был одним из лучших игроков той финальной серии, но его команда в итоге уступила чемпионский титул «Голден Стэйт».

В ходе следующего сезона баскетболист выпал из стартовой пятерки «Кливленда», завершив сезон со средними показателями 6,3 очка и 4,4 подбора за встречу. В плей-офф он проводил на площадке по 6 минут за игру. В финале НБА 2016 года «Кливленду» удалось взять реванш и победить «Уорриорз» в упорной семиматчевой серии, а Тимофей Мозгов и выступавший с ним Саша Каун стали первыми россиянами, выигравшими чемпионский Кубок Ларри О’Брайана.