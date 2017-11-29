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10:56 (мск), источник: ТАСС

Дабл-даблы Таунса и Батлера не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НБА с «Вашингтоном»

ТАСС, 29 ноября. «Вашингтон» в гостях одержал победу над «Миннесотой» со счетом 92:89 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард гостей Отто Портер, набравший 22 очка и восемь подборов за 32 минуты. Центровой «Вашингтона» Марчин Гортат за 20 минут отметился девятью очками и семью подборами, атакующий защитник Брэдли Бил набрал восемь очков и шесть передач за 34 минуты. Не принимал участия в матче разыгрывающий защитник Джон Уолл, продолжающий восстановление от травмы колена.

У хозяев самым результативным стал центровой Карл-Энтони Таунс, в активе которого дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов за 39 минут. Перешедший в «Миннесоту» летом из «Чикаго» атакующий защитник Джимми Батлер также оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач за 38 минут, добавив к этому семь подборов. Выменянный летом у «Оклахомы» тяжелый форвард Таж Гибсон отметился 16 очками и 11 подборами за 41 минуту, легкий форвард команды Эндрю Уиггинс набрал 13 очков за 37 минут.

В другом матче «Финикс» одержал гостевую победу над «Чикаго» — 104:99. Лучшим по результативности стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, в активе которого 33 очка, восемь подборов и четыре передачи за 33 минуты, это восьмой матч для 21-летнего защитника в текущем сезоне, в котором он набирает не менее 30 очков. Легкий форвард команды Ти Джей Уоррен за 39 минут набрал 25 очков и семь подборов, центровой «Финикса» Алексей Лень сделал дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов за 29 минут, при этом основной центровой клуба Тайсон Чендлер за 18 минут набрал лишь одно очко. Выбранный командой под четвертым номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джош Джексон провел на паркете 8 минут, за которые отметился одним подбором.

У «Чикаго» самым результативным стал атакующий защитник Джастин Холидэй, набравший 24 очка, пять передач и три подбора за 34 минуты, разыгрывающий команды Крис Данн за 32 минуты отметился 24 очками, четырьмя подборами и восемью передачами. Центровой команды Робин Лопес за 34 минуты набрал 10 очков и семь подборов, седьмой номер драфта 2017 года тяжелый форвард команды Лаури Маркканен за 34 минуты отметился 12 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

Остальные результаты игрового дня:

«Юта» — «Денвер» — 106:77;.

«Сакраменто» — «Милуоки» — 87:112.

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