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07:55 (мск), источник: ТАСС

Первое в карьере Леброна Джеймса удаление не помешало «Кливленду» обыграть «Майами» в НБА

ТАСС, 29 ноября. Лидер клуба «Кливленд» Леброн Джеймс впервые за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был удален с площадки за неспортивное поведение, тем не менее его команда одержала домашнюю победу в матче регулярного чемпионата со счетом 108:97.

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Кевин Лав, набравший 38 очков.

Инцидент произошел за две минуты до конца третьей четверти матча, форвард «Кливленда» начал возмущенно оспаривать решение арбитра, который, по его мнению, не увидел нарушения правил в моменте с атакой Джеймса на кольцо соперника. Баскетболист подбежал к судье, размахивая руками и требуя назначить штрафные броски за фол соперника. После нескольких реплик Джеймса судья наказал «Кливленд» техническим фолом и удалил 32-летнего баскетболиста с площадки, удаление стало первым в карьере Джеймса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Джеймс провел на паркете 28 минут и 26 секунд, набрал 21 очко, сделал 12 подборов и отдал 6 результативных передач. «Кливленд» поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 13-ю победу в 20 матчах. «Майами» идет на восьмой строчке, имея в активе 10 побед при девяти поражениях.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

В регулярных чемпионатах НБА Джеймс провел 1082 матча, в которых в среднем набирал 27,2 очка, делал 7,3 подбора и отдавал 7,1 передачи.

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