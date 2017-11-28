«Сакраменто» впервые с марта 2013 года в гостях обыграл «Голден Стэйт»
ТАСС, 28 ноября. «Сакраменто» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 110:106 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 28 ноября. «Сакраменто» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 110:106 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал центровой Уилли
«Сакраменто» впервые с марта 2013 года победил «Голден Стэйт» в гостях. Клуб одержал шестую победу в 20 матчах сезона и поднялся с последнего 15-го места на 14-е в Западной конференции. «Голден Стэйт» занимает вторую строчку на Западе, в активе команды 15 побед и шесть поражений.
В следующем матче в ночь на среду «Сакраменто» на своей площадке примет «Милуоки». «Голден Стэйт» днем позднее на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 120:115. Защитник «Клипперс» Лу Уильямс набрал 42 очка, что является для него лучшим результатом в сезоне и третьим показателем в карьере. Ранее он набирал 48 очков в матче против Детройта в 2012 году и 44 очка в игре против «Оклахомы» в 2016 году.