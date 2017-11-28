«Сакраменто» впервые с марта 2013 года в гостях обыграл «Голден Стэйт»

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал центровой Уилли Коли-Стайн, который начал матч на скамейке запасных. Он набрал 19 очков, сделал 8 подборов, 2 блокшота, перехват и шесть результативных передач. У «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Клэй Томпсон, в активе которого 21 очко при пяти подборах и двух передачах. Из-за повреждений встречу пропускали игроки «Голден Стэйт» — защитник Стефен Карри и форвард Кевин Дюрант, который не сыграл в третьем матче подряд.

«Сакраменто» впервые с марта 2013 года победил «Голден Стэйт» в гостях. Клуб одержал шестую победу в 20 матчах сезона и поднялся с последнего 15-го места на 14-е в Западной конференции. «Голден Стэйт» занимает вторую строчку на Западе, в активе команды 15 побед и шесть поражений.

В следующем матче в ночь на среду «Сакраменто» на своей площадке примет «Милуоки». «Голден Стэйт» днем позднее на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».