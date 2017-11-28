«Бруклин» проиграл «Хьюстону» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал семь очков

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут 29 секунд, набрал семь очков, сделал шесть подборов и два блокшота.
«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции (7 побед в 20 матчах). «Хьюстон» идет первым на Западе (16 побед в 20 играх).
Результаты других матчей:
«Индиана» — «Орландо» — 121:109.
«Филадельфия» — «Кливленд» — 91:113.
«Бостон» — «Детройт» — 108:118.
«Нью-Йорк» — «Портленд» — 91:103.