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08:16 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» проиграл «Хьюстону» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал семь очков

ТАСС, 28 ноября. «Хьюстон» победил «Бруклин» со счетом 117:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.

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Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут 29 секунд, набрал семь очков, сделал шесть подборов и два блокшота.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции (7 побед в 20 матчах). «Хьюстон» идет первым на Западе (16 побед в 20 играх).

Результаты других матчей:

«Индиана» — «Орландо» — 121:109.

«Филадельфия» — «Кливленд» — 91:113.

«Бостон» — «Детройт» — 108:118.

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 91:103.

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