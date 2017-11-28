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08:59 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер клуба НБА «Мемфис» Фицдэйл освобожден от должности

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Главный тренер клуба НБА «Мемфис Гризлис» Дэвид Фицдэйл отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AP 2017

Исполняющим обязанности главного тренера стал Джей Би Бикерстафф.

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Фицдэйл возглавил «Гризлис» в мае 2016 года, под его руководством клуб одержал 50 побед и потерпел 51 поражение, в текущем сезоне команда выиграла семь матчей из 19.

«После тщательной оценки ситуации я решил, что для движения вперед изменение курса было необходимо, — сказал генеральный менеджер клуба Крис Уоллес. — Мы желаем Фицдэйлу успехов в дальнейшей карьере».

Бикерстафф ранее пять сезонов работал в «Хьюстоне», занимая пост помощника тренера и исполняющего обязанности главного тренера.

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