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Главный тренер клуба НБА «Мемфис» Фицдэйл освобожден от должности
МОСКВА, 28 ноя —
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МОСКВА, 28 ноя —
Исполняющим обязанности главного тренера стал Джей Би Бикерстафф.
Фицдэйл возглавил «Гризлис» в мае 2016 года, под его руководством клуб одержал 50 побед и потерпел 51 поражение, в текущем сезоне команда выиграла семь матчей из 19.
«После тщательной оценки ситуации я решил, что для движения вперед изменение курса было необходимо, — сказал генеральный менеджер клуба Крис Уоллес. — Мы желаем Фицдэйлу успехов в дальнейшей карьере».
Бикерстафф ранее пять сезонов работал в «Хьюстоне», занимая пост помощника тренера и исполняющего обязанности главного тренера.