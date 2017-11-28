Главный тренер клуба НБА «Мемфис» Фицдэйл освобожден от должности

Источник: AP 2017

Исполняющим обязанности главного тренера стал Джей Би Бикерстафф.

Фицдэйл возглавил «Гризлис» в мае 2016 года, под его руководством клуб одержал 50 побед и потерпел 51 поражение, в текущем сезоне команда выиграла семь матчей из 19.

«После тщательной оценки ситуации я решил, что для движения вперед изменение курса было необходимо, — сказал генеральный менеджер клуба Крис Уоллес. — Мы желаем Фицдэйлу успехов в дальнейшей карьере».