Мозгов не играет, Роуз завершает карьеру

Источник: Спорт-Экспресс

№ 1 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ И МЕСТЬ СИТХОВ

Ох уж эта «Оклахома» с ее непостоянством! Помните сцену из «Фореста Гампа», где герой Том Хэнкса говорит о том, что «жизнь как коробка конфет: никогда не знаешь, какая тебе попадется»? «Тандер» в нынешнем сезоне оказались именно такой коробкой, правда, с подвохом — далеко не все вкусы могут вам понравиться.

Учитывая всю предысторию, было бы странно, если бы «Оклахома» не настроилась на «Голден Стэйт» по-особенному. В конце концов, эта команда и создавалась для того, чтобы побеждать соперников уровня «Уорриорз». И, наверное, болельщики «Тандер» получили то, чего хотели — почти трипл-дабл Уэстбрука, по 20 очков от Энтони и Джорджа и даже настоящую перепалку между бывшими одноклубниками, когда действующие MVP сошлись лицом к лицу.

Но если убрать висевшее в воздухе напряжение и постоянный гул трибун в адрес Дюранта, то что останется в сухом остатке? На самом деле, это была довольно средняя игра, в которой одна команда выглядела хорошо, а другая — посредственно. Во встрече с «Филадельфией» мы увидели, на что способны по-настоящему мотивированные «Воины» (а тот матч калифорнийцы никак не должны были выиграть, если судить по двум первым четвертям). В Оклахоме ничего подобного не было: хозяева вытащили на паркет самое тяжелое вооружение, а соперник попросту не явился.

И подводят черту под этим слова Стива Керра о том, что он жалеет лишь о решении выпустить Дюранта, усугубившего повреждение. Сразу становится понятно, какая из команд более реалистично оценивает происходящее.

Что еще важнее, нужно было лишь подождать, чтобы понять, что «Уорриорз» остаются собой, а «Оклахома» остается со своими проблемами — отличный кейс на тему «Как не переоценивать значение одной единственной победы, особенно когда впереди еще 70 матчей в сезоне». «Голден Стэйт» после этого без Дюранта и Грина уничтожил «Чикаго» и обыграли очень неплохой «Нью-Орлеан», снова накатив в третьей четверти. А «Оклахома» проиграла «Детройту» (допустим) и «Далласу» (это фиаско). И во втором случае Пол Джордж занимался чем угодно, но не игрой в баскетбол.

Все просто — проблемы «Тандер» не замаскировать одной удачной игрой против умеренно мотивированного соперника. Я был бы совсем не против увидеть противостояние Уэстбрука и Дюрант в плей-офф (хотя и не сомневаюсь в исходе). Но пока ее звезды скорее мешают друг другу, чем помогают, «Оклахома» может вообще туда не попасть.

№ 2 — КОНЕЦ И НАЧАЛО

Любая серия рано или поздно заканчивается. Вот и победная полоса «Бостона» остановилась на отметке в 16 матчей. Пожалуй, даже символично, что третьим клубом, обыгравшим «Кельтов» в этом сезоне, стал «Майами», пока выступающий ниже собственных возможностей. У «Хит» три четверти залетало почти все, «Бостон» все-таки попытался накатить на финише, но в клатче решающее слово сказал Дион Уэйтерс.

В какой-то степени серия «Селтикс» сама по себе уже чудо. Имея в составе 7 новичков, команда Брэда Стивенса выцарапывала матч за матчем — средняя разница в счете на протяжении этих 16 игр была 9,8 очка. За последние 20 лет статистика не знает ничего подобного (ближайший пример «Денвер"-2013 с разницей в 10,2 очка). Утрируя, тактику «Бостона» с некоторыми исключениями можно свести к простой схеме: порвать задницу в обороне — вымучить достаточно очков, чтобы не отставать — отдать мяч Кайри в клатче. И благодаря желанию и настрою команды это сработало.

И продолжает работать. После встречи с «Майами» «Бостон» выиграл уже дважды, и, учитывая расписание (три матча подряд дома против «Финикса», «Милуоки» и «Даллас»), эта серия может продолжиться.

№ 3 — MVP ЛЕБРОН

Кто там злорадствовал над «Кливлендом»? Между тем, команда уже выиграла семь встреч подряд и поднялась на третье место на «Востоке». До лидирующего «Бостона» далековато, но с каких пор Леброн интересуется регуляркой?

Король тащит «Кавс», даже несмотря на то, что в старте у них выходит Хосе Кальдерон. Если «Детройт» его команда просто не заметила, то «Бруклин» и «Шарлотт» были обыграны главным образом усилиями Джеймса (хотя нельзя не отменить, насколько увереннее заиграл Кевин Лав, да и Уэйд постепенно превращается в лидера скамейки).

А теперь минутка занимательной статистики. После 19 матчей PER (рейтинг эффективности) Леброна равен 30,6. Во всех сезонах, когда этот показатель у Джеймса превышал отметку 30, он становился MVP. И как бы кто ни играл, прямо сейчас конкуренты Короля в борьбе за очередную статуэтку далеко позади.

№ 4 — РОУЗ ВСЕ?

Правда, из Кливленда приходят не только хорошие вещи. СМИ сообщают, что Деррик Роуз покинул команду, чтобы подумать о своей дальнейшей карьере. Защитника окончательно измотали постоянные травмы — последнюю он получил в игре с «Милуоки» в октябре, после чего вернулся на паркет, но, по всей видимости, что-то пошло не так — и Роуз пропустил последние семь матчей «Кавальерс». А раз даже в самой команде не опровергают эту информацию, значит, дело действительно серьезно.

Я вовсе не фанат того Роуза, которого мы видели в последних сезонах — особенно после его ухода из «Чикаго». Но по-человечески его искренне жаль. Деррик стал самым молодым MVP в истории, был одной из самых ярких звезд лиги, но три операции на коленях — а более мелкие травмы и вовсе, кажется, никто не считал, — поставили крест на его карьере. Те, кто смотрят НБА лишь последние несколько лет, наверное, даже не знают, насколько он был крут. И насколько драматична такая развязка.

№ 5 — МОЗГОВ ТОЖЕ?

Российский центровой не появлялся на паркете с 15 ноября и пропустил уже четыре матча своей команды. Его агент и сам Тимофей держат лицо, говорят, что это временно, якобы «Нетс» предоставляют игроку возможность набрать форму. Но в российских СМИ и соцсетях уже начали говорить, что карьера Мозгова в НБА подходит к концу, и ему пора возвращаться на родину.

Скажу прямо — сейчас россиянин проигрывает конкуренцию другим большим команды, которых у «Бруклина» вагон и маленькая тележка. Но его вина в этом минимальна. С тем баскетболом, который пытаются играть «Нетс», переход на маленькую пятерку напрашивается сам собой, и выход Букера на позиции пятого номера абсолютно логичен. По матчам с «Голден Стэйт» и «Портлендом» очевидно, что Мозгов просто не вписывается в такую игру — он слишком большой, занимает много места в «краске» и недостаточно быстр. А если Тимофей уходит на дугу, чтобы освободить партнерам место под кольцом, те его упорно игнорируют, сводя на нет все попытки россиянина сыграть «стретча».

Но, как ни парадоксально, именно в этой ситуации контракт Мозгова может сыграть ему на руку. «Бруклину» просто невыгодно его списывать, да и обмен найти будет крайне непросто. Так что центровому остается только работать и ждать своего шанса. А он непременно представится — если тот же Букер продолжит играть на таком уровне, вполне вероятно, что он «уйдет на повышение» уже этой зимой.