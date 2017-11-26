Мозгов не играет, Роуз завершает карьеру
«СЭ» — о главных событиях недели в НБА.
«СЭ» — о главных событиях недели в НБА.
№ 1 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ И МЕСТЬ СИТХОВ
Ох уж эта «Оклахома» с ее непостоянством! Помните сцену из «Фореста Гампа», где герой Том Хэнкса говорит о том, что «жизнь как коробка конфет: никогда не знаешь, какая тебе попадется»? «Тандер» в нынешнем сезоне оказались именно такой коробкой, правда, с подвохом — далеко не все вкусы могут вам понравиться.
Учитывая всю предысторию, было бы странно, если бы «Оклахома» не настроилась на «Голден Стэйт»
Но если убрать висевшее в воздухе напряжение и постоянный гул трибун в адрес Дюранта, то что останется в сухом остатке? На самом деле, это была довольно средняя игра, в которой одна команда выглядела хорошо, а другая — посредственно. Во встрече с «Филадельфией» мы увидели, на что способны
И подводят черту под этим слова Стива Керра о том, что он жалеет лишь о решении выпустить Дюранта, усугубившего повреждение. Сразу становится понятно, какая из команд более реалистично оценивает происходящее.
Что еще важнее, нужно было лишь подождать, чтобы понять, что «Уорриорз» остаются собой, а «Оклахома» остается со своими проблемами — отличный кейс на тему «Как не переоценивать значение одной единственной победы, особенно когда впереди еще 70 матчей в сезоне». «Голден Стэйт» после этого без Дюранта и Грина уничтожил «Чикаго» и обыграли очень неплохой «Нью-Орлеан», снова накатив в третьей четверти. А «Оклахома» проиграла «Детройту» (допустим) и «Далласу» (это фиаско). И во втором случае Пол Джордж занимался чем угодно, но не игрой в баскетбол.
Все просто — проблемы «Тандер» не замаскировать одной удачной игрой против умеренно мотивированного соперника. Я был бы совсем не против увидеть противостояние Уэстбрука и Дюрант в
№ 2 — КОНЕЦ И НАЧАЛО
Любая серия рано или поздно заканчивается. Вот и победная полоса «Бостона» остановилась на отметке в 16 матчей. Пожалуй, даже символично, что третьим клубом, обыгравшим «Кельтов» в этом сезоне, стал «Майами», пока выступающий ниже собственных возможностей. У «Хит» три четверти залетало почти все, «Бостон»
В
И продолжает работать. После встречи с «Майами» «Бостон» выиграл уже дважды, и, учитывая расписание (три матча подряд дома против «Финикса», «Милуоки» и «Даллас»), эта серия может продолжиться.
№ 3 — MVP ЛЕБРОН
Кто там злорадствовал над «Кливлендом»? Между тем, команда уже выиграла семь встреч подряд и поднялась на третье место на «Востоке». До лидирующего «Бостона» далековато, но с каких пор Леброн интересуется регуляркой?
Король тащит «Кавс», даже несмотря на то, что в старте у них выходит Хосе Кальдерон. Если «Детройт» его команда просто не заметила, то «Бруклин» и «Шарлотт» были обыграны главным образом усилиями Джеймса (хотя нельзя не отменить, насколько увереннее заиграл Кевин Лав, да и Уэйд постепенно превращается в лидера скамейки).
А теперь минутка занимательной статистики. После 19 матчей PER (рейтинг эффективности) Леброна равен 30,6. Во всех сезонах, когда этот показатель у Джеймса превышал отметку 30, он становился MVP. И как бы кто ни играл, прямо сейчас конкуренты Короля в борьбе за очередную статуэтку далеко позади.
№ 4 — РОУЗ ВСЕ?
Правда, из Кливленда приходят не только хорошие вещи. СМИ сообщают, что Деррик Роуз покинул команду, чтобы подумать о своей дальнейшей карьере. Защитника окончательно измотали постоянные травмы — последнюю он получил в игре с «Милуоки» в октябре, после чего вернулся на паркет, но, по всей видимости,
Я вовсе не фанат того Роуза, которого мы видели в последних сезонах — особенно после его ухода из «Чикаго». Но
№ 5 — МОЗГОВ ТОЖЕ?
Российский центровой не появлялся на паркете с 15 ноября и пропустил уже четыре матча своей команды. Его агент и сам Тимофей держат лицо, говорят, что это временно, якобы «Нетс» предоставляют игроку возможность набрать форму. Но в российских СМИ и соцсетях уже начали говорить, что карьера Мозгова в НБА подходит к концу, и ему пора возвращаться на родину.
Скажу прямо — сейчас россиянин проигрывает конкуренцию другим большим команды, которых у «Бруклина» вагон и маленькая тележка. Но его вина в этом минимальна. С тем баскетболом, который пытаются играть «Нетс», переход на маленькую пятерку напрашивается сам собой, и выход Букера на позиции пятого номера абсолютно логичен. По матчам с «Голден Стэйт» и «Портлендом» очевидно, что Мозгов просто не вписывается в такую игру — он слишком большой, занимает много места в «краске» и недостаточно быстр. А если Тимофей уходит на дугу, чтобы освободить партнерам место под кольцом, те его упорно игнорируют, сводя на нет все попытки россиянина сыграть «стретча».
Но, как ни парадоксально, именно в этой ситуации контракт Мозгова может сыграть ему на руку. «Бруклину» просто невыгодно его списывать, да и обмен найти будет крайне непросто. Так что центровому остается только работать и ждать своего шанса. А он непременно представится — если тот же Букер продолжит играть на таком уровне, вполне вероятно, что он «уйдет на повышение» уже этой зимой.
Так что в Россию Мозгову еще рано. Да, прямо сейчас «Бруклин» не выглядит его командой. Но это не безвыходная ситуация — все может измениться за несколько недель.