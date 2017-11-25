«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» с разницей в 49 очков

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 33 очка, включая 26 очков во второй четверти. Еще 29 очков в копилку «Уорриорз» добавил Клэй Томпсон. У «Буллс» 21 очко набрал Джериан Грант.