Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» с разницей в 49 очков
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 33 очка, включая 26 очков во второй четверти. Еще 29 очков в копилку «Уорриорз» добавил Клэй Томпсон. У «Буллс» 21 очко набрал Джериан Грант.
«Голден Стэйт» с 14 победами в 19 матчах занимает второе место в Западной конференции. «Чикаго», потерпевший четвертое поражение подряд, с тремя победами в 17 играх замыкает турнирную таблицу на Востоке.