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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Кливленда» Роуз устал от травм и обдумывает своё будущее в НБА

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз задумался о своём будущем в НБА. Сменив «Нью-Йорк Никс» на команду из Огайо в минувшее межсезонье, баскетболист не раз заявлял, что попробует выйти на прежний уровень с новым коллективом.

Источник: AFP 2017

Однако в «Кливленде» Роуз вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. Повреждение голеностопа не позволяет выступать защитнику, в нынешнем сезоне на его счету всего 7 поединков.

Как сообщает ESPN, игрок уже устал от травм, они давят на него морально, что заставляет его всерьёз задуматься о продолжении карьеры в НБА. Роуз покинул расположение команды несколько дней назад и не идёт на контакт с ближайшим окружением. В клубе всё чаще задаются вопросом, вернётся ли вообще Роуз в команд.

В нынешнем сезоне его статистика составляет 14,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передач в среднем за игру. Добавим, что Роуз является MVP регулярного чемпионата 2011 года.

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