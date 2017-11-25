Защитник «Кливленда» Роуз устал от травм и обдумывает своё будущее в НБА

Однако в «Кливленде» Роуз вновь столкнулся с проблемами со здоровьем. Повреждение голеностопа не позволяет выступать защитнику, в нынешнем сезоне на его счету всего 7 поединков.
Как сообщает ESPN, игрок уже устал от травм, они давят на него морально, что заставляет его всерьёз задуматься о продолжении карьеры в НБА. Роуз покинул расположение команды несколько дней назад и не идёт на контакт с ближайшим окружением. В клубе всё чаще задаются вопросом, вернётся ли вообще Роуз в команд.
В нынешнем сезоне его статистика составляет 14,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передач в среднем за игру. Добавим, что Роуз является MVP регулярного чемпионата 2011 года.