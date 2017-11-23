«Бруклин» уступил «Кливленду», Мозгов не играл
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Кливленде, завершилась со счетом 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32) в пользу хозяев, в составе которых Леброн Джеймс набрал 33 очка, Кевин Лав сделал
Результаты других матчей дня:
«Филадельфия» — «Портленд» — 101:81;.
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 129:124 (после овертайма);.
«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:116;.
«Майами» — «Бостон» — 104:98;.
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто» — 108:100;.
«Хьюстон» — «Денвер» — 125:95;.
«Мемфис» — «Даллас» — 94:95;.
«Миннесота» — «Орландо» — 124:118;.
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 107:90;.
«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 108:91;.
«Финикс» — «Милуоки» — 107:113 (после овертайма);.
«Юта» — «Чикаго» — 110:80.