«Бруклин» уступил «Кливленду», Мозгов не играл

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес Кингз0
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Миннесота Уайлд5
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз2
Эдмонтон Ойлерз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзБ2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ4
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз2
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ1
Калгари Флэймз0
Футбол. Еврокубки
19:00
Астана
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Югра
Футбол. Еврокубки
22.11
Базель1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
22.11
Андерлехт1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
22.11
ПСЖ7
Селтик1
Футбол. Еврокубки
22.11
Атлетико2
Рома0
Футбол. Еврокубки
22.11
Ювентус0
Барселона0
Футбол. Еврокубки
22.11
Спортинг3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Кельн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Зальцбург
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Эстерсунд
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Герта
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
21:00
Лацио
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
Вардар
Футбол. Еврокубки
21:00
Русенборг
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22.11
ЦСКА2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
22.11
Карабах0
Челси4
Хоккей. КХЛ
22.11
Йокерит3
Авангард0
Хоккей. КХЛ
22.11
ЦСКА6
Сочи3
Все события
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ
«Зенит» намерен сохранить лидерство в группе Лиги Европы
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
09:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» уступил «Кливленду», Мозгов не играл

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. «Кливленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Кливленде, завершилась со счетом 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32) в пользу хозяев, в составе которых Леброн Джеймс набрал 33 очка, Кевин Лав сделал дабл-дабл (18 очков, 10 подборов). У «Бруклина» 20 очков на свой счет записал Рондэй Холлис-Джефферсон, российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Портленд» — 101:81;.

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 129:124 (после овертайма);.

«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:116;.

«Майами» — «Бостон» — 104:98;.

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто» — 108:100;.

«Хьюстон» — «Денвер» — 125:95;.

«Мемфис» — «Даллас» — 94:95;.

«Миннесота» — «Орландо» — 124:118;.

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 107:90;.

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 108:91;.

«Финикс» — «Милуоки» — 107:113 (после овертайма);.

«Юта» — «Чикаго» — 110:80.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ
«Зенит» намерен сохранить лидерство в группе Лиги Европы
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин забил впервые за 7 игр
«Барселона» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Локомотив» сыграет с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
«ПСЖ» забил семь голов «Селтику», «Бавария» победила «Андерлехт»
«Коламбус» одолел «Калгари», Бобровский стал 3-й звездой игры
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь