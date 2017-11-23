Даниил Касаткин приблизился к НБА

Источник: Известия

Один из самых талантливых баскетболистов России Даниил Касаткин, заканчивающий школу Mountain Mission в штате Вирджиния, продолжит карьеру в Pennsylvania State University (Penn State, Университет штата Пенсильвания), команда которого выступает в NСАА (Национальная ассоциация студенческого спорта). Уже через год бывший игрок ЦСКА и «Динамо» получит возможность выставить свою кандидатуру на драфт НБА и стать вторым россиянином, прошедшим путь от американской школы до лучшей лиги мира (ранее это получилось у чемпиона НБА, бронзового призера Олимпийских игр — 2012 Александра Кауна).

В беседе с корреспондентом «Известий» Даниил Касаткин отметил, что до сих пор не может поверить в то, что его давняя мечта наконец стала реальностью.

— Я всегда мечтал играть на таком высоком уровне. Мною интересовались многие университеты, но ни один из них не выступал на уровне Penn State, — рассказал «Известиям» Даниил Касаткин. — Я получил приглашение от них где-то месяц назад, и мы сразу согласовали официальный визит. Я съездил туда и принял их предложение. Что меня больше всего впечатлило? В первую очередь люди. С самого начала все были очень приветливы и честны со мной, игроки давали только положительные отзывы об университете и тренерском штабе. Я посетил их тренировочный центр и могу сказать, что никогда не видел ничего подобного. Для игроков там созданы абсолютно все условия. У команды 17 менеджеров, которые в любое время готовы прийти в зал и заниматься с тобой сколько угодно. Есть личная кухня для баскетболистов и много других преимуществ. Даже рацион подобран в соответствии с тем, что нужно именно тебе.

В университете российский баскетболист получил full scholarship (полную стипендию) и будет проходить обучение, проживать и питаться в престижном университете бесплатно.

— Я присоединюсь к новой команде в конце июня или в начале июля 2018 года, — продолжил Даниил Касаткин. — Мне удалось поговорить с Пэтом Чамберсом (главный тренер баскетбольной команды университета). Он сказал, что ему очень нравится моя универсальность, способность растягивать защиту своим броском. Это позволит использовать меня на нескольких позициях. И, конечно, у меня есть мотивация хорошо закончить школу. Я буду работать даже больше — чтобы играть на таком уровне, нужно постоянно совершенствоваться. Английский я пока знаю не в совершенстве, но проблем при общении не возникает. Самый сложный предмет в школе? Для меня всегда была трудной математика — хоть в России, хоть в Америке.

По просьбе «Известий» Даниил Касаткин рассказал, как строится его тренировочный и учебный процесс в США.

— Я просыпаюсь в 5:30, с шести до семи тренажерный зал, потом душ и завтрак, — перечислил баскетболист. — С восьми до 12:30 я на уроках, дальше обед и после него индивидуальная, а затем и командная тренировка. Ужин в 18:00. Затем — полтора часа на выполнение домашней работы и где-то в 20:30 я свободен. Отбой в 22:30—23:00 . Как правило, это повторяется каждый день, но иногда отменяется тренажерный зал. В субботу одна длинная тренировка, в воскресенье — выходной.

По словам спортсмена, игры его школьной команды посещают примерно 250 зрителей. Однако совсем скоро российскому игроку придется выступить на 16-тысячной арене Penn State. Стоит отметить, что за свою историю игроки Penn State неоднократно пробивались в НБА. Сейчас, например, в лиге выступает защитник Тим Фрэйзер («Вашингтон»).

Двукратный вице-чемпион мира, тренер Даниила Касаткина в кадетской сборной России (U-16) Евгений Кисурин считает, что у его воспитанника есть все шансы попасть в НБА.

— С самого детства он отличался профессиональным отношением к игре и долгие годы был безальтернативным MVP во всех турнирах команд своего года рождения, — поведал Евгений Кисурин. — Большой плюс, что он уже привык к американскому баскетболу, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией в NCAA. Что касается Penn State, то это университет с большими спортивными традициями, где у него будут все условия для роста. Я думаю, он сможет закрепиться в команде и в будущем выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Конечно, всё зависит от того, как он будет прогрессировать. Но его техника и «физика» позволяют надеяться, что он будет востребован в США.

В детстве Даниил Касаткин занимался спортивной гимнастикой, но в итоге вид спорта пришлось сменить — мальчик оказался для него слишком высоким. А посмотрев фильм «Космический джем» с Майклом Джорданом в главной роли, он «заболел» баскетболом и очень быстро оказался в школе ЦСКА.

Уже в составе динамовской «молодежки», куда он перешел, чтобы получить соревновательную практику, Даниил Касаткин стал звездой Детско-юношеской баскетбольной лиги. По итогам чемпионского сезона разыгрывающий имел в своем активе фантастический показатель — более 10 голевых передач в среднем за игру. Также его признали самым ценным баскетболистом турнира. А в финале Европейской юношеской баскетбольной лиги спортсмен и вовсе оформил трипл-дабл.

По окончании сезона-2014/15 Даниил Касаткин вошел в топ-15 самых перспективных европейских игроков в своей возрастной категории и получил приглашение в тренировочный лагерь в Тревизо. В этом итальянском городке ежегодно собираются лучшие баскетбольные таланты, родившиеся за пределами США. Транзитом через Тревизо в сильнейшую лигу мира в свое время проследовали Данило Галлинари, Горан Драгич и Николя Батюм.