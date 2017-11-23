Даниил Касаткин приблизился к НБА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Дочка помогла работающей маме избавиться от чувства вины
Названа самая дорогая улица России (фото)
Ксения Собчак в классическом образе пришла на вечеринку
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.11
Базель1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
22.11
Андерлехт1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
22.11
ПСЖ7
Селтик1
Футбол. Еврокубки
22.11
Атлетико2
Рома0
Футбол. Еврокубки
22.11
Ювентус0
Барселона0
Футбол. Еврокубки
22.11
Спортинг3
Олимпиакос П1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
22.11
ЦСКА2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
22.11
Карабах0
Челси4
Хоккей. КХЛ
22.11
Йокерит3
Авангард0
Хоккей. КХЛ
22.11
ЦСКА6
Сочи3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
22.11
Нефтехимик5
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
22.11
Салават Юлаев0
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
22.11
Сибирь6
Барыс4
Футбол. Первый дивизион
22.11
Луч-Энергия4
Тюмень2
Хоккей. КХЛ
22.11
Амур3
Локомотив1
Все события
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата центра Луганска
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ
СМИ: Дзюба покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
24День, когда не пропустил Акинфеев
00:36 (мск), источник: Известия

Даниил Касаткин приблизился к НБА

Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» получил стипендию в Pennsylvania State University и со следующего года будет выступать в сильнейшей студенческой лиге мира.

Источник: Известия

Один из самых талантливых баскетболистов России Даниил Касаткин, заканчивающий школу Mountain Mission в штате Вирджиния, продолжит карьеру в Pennsylvania State University (Penn State, Университет штата Пенсильвания), команда которого выступает в NСАА (Национальная ассоциация студенческого спорта). Уже через год бывший игрок ЦСКА и «Динамо» получит возможность выставить свою кандидатуру на драфт НБА и стать вторым россиянином, прошедшим путь от американской школы до лучшей лиги мира (ранее это получилось у чемпиона НБА, бронзового призера Олимпийских игр — 2012 Александра Кауна).

В беседе с корреспондентом «Известий» Даниил Касаткин отметил, что до сих пор не может поверить в то, что его давняя мечта наконец стала реальностью.

— Я всегда мечтал играть на таком высоком уровне. Мною интересовались многие университеты, но ни один из них не выступал на уровне Penn State, — рассказал «Известиям» Даниил Касаткин. — Я получил приглашение от них где-то месяц назад, и мы сразу согласовали официальный визит. Я съездил туда и принял их предложение. Что меня больше всего впечатлило? В первую очередь люди. С самого начала все были очень приветливы и честны со мной, игроки давали только положительные отзывы об университете и тренерском штабе. Я посетил их тренировочный центр и могу сказать, что никогда не видел ничего подобного. Для игроков там созданы абсолютно все условия. У команды 17 менеджеров, которые в любое время готовы прийти в зал и заниматься с тобой сколько угодно. Есть личная кухня для баскетболистов и много других преимуществ. Даже рацион подобран в соответствии с тем, что нужно именно тебе.

В университете российский баскетболист получил full scholarship (полную стипендию) и будет проходить обучение, проживать и питаться в престижном университете бесплатно.

— Я присоединюсь к новой команде в конце июня или в начале июля 2018 года, — продолжил Даниил Касаткин. — Мне удалось поговорить с Пэтом Чамберсом (главный тренер баскетбольной команды университета). Он сказал, что ему очень нравится моя универсальность, способность растягивать защиту своим броском. Это позволит использовать меня на нескольких позициях. И, конечно, у меня есть мотивация хорошо закончить школу. Я буду работать даже больше — чтобы играть на таком уровне, нужно постоянно совершенствоваться. Английский я пока знаю не в совершенстве, но проблем при общении не возникает. Самый сложный предмет в школе? Для меня всегда была трудной математика — хоть в России, хоть в Америке.

По просьбе «Известий» Даниил Касаткин рассказал, как строится его тренировочный и учебный процесс в США.

— Я просыпаюсь в 5:30, с шести до семи тренажерный зал, потом душ и завтрак, — перечислил баскетболист. — С восьми до 12:30 я на уроках, дальше обед и после него индивидуальная, а затем и командная тренировка. Ужин в 18:00. Затем — полтора часа на выполнение домашней работы и где-то в 20:30 я свободен. Отбой в 22:30—23:00. Как правило, это повторяется каждый день, но иногда отменяется тренажерный зал. В субботу одна длинная тренировка, в воскресенье — выходной.

По словам спортсмена, игры его школьной команды посещают примерно 250 зрителей. Однако совсем скоро российскому игроку придется выступить на 16-тысячной арене Penn State. Стоит отметить, что за свою историю игроки Penn State неоднократно пробивались в НБА. Сейчас, например, в лиге выступает защитник Тим Фрэйзер («Вашингтон»).

Двукратный вице-чемпион мира, тренер Даниила Касаткина в кадетской сборной России (U-16) Евгений Кисурин считает, что у его воспитанника есть все шансы попасть в НБА.

— С самого детства он отличался профессиональным отношением к игре и долгие годы был безальтернативным MVP во всех турнирах команд своего года рождения, — поведал Евгений Кисурин. — Большой плюс, что он уже привык к американскому баскетболу, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией в NCAA. Что касается Penn State, то это университет с большими спортивными традициями, где у него будут все условия для роста. Я думаю, он сможет закрепиться в команде и в будущем выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Конечно, всё зависит от того, как он будет прогрессировать. Но его техника и «физика» позволяют надеяться, что он будет востребован в США.

В детстве Даниил Касаткин занимался спортивной гимнастикой, но в итоге вид спорта пришлось сменить — мальчик оказался для него слишком высоким. А посмотрев фильм «Космический джем» с Майклом Джорданом в главной роли, он «заболел» баскетболом и очень быстро оказался в школе ЦСКА.

Уже в составе динамовской «молодежки», куда он перешел, чтобы получить соревновательную практику, Даниил Касаткин стал звездой Детско-юношеской баскетбольной лиги. По итогам чемпионского сезона разыгрывающий имел в своем активе фантастический показатель — более 10 голевых передач в среднем за игру. Также его признали самым ценным баскетболистом турнира. А в финале Европейской юношеской баскетбольной лиги спортсмен и вовсе оформил трипл-дабл.

По окончании сезона-2014/15 Даниил Касаткин вошел в топ-15 самых перспективных европейских игроков в своей возрастной категории и получил приглашение в тренировочный лагерь в Тревизо. В этом итальянском городке ежегодно собираются лучшие баскетбольные таланты, родившиеся за пределами США. Транзитом через Тревизо в сильнейшую лигу мира в свое время проследовали Данило Галлинари, Горан Драгич и Николя Батюм.

Даниил Касаткин был лидером сборных России U-16 и U-17, однако главной мечтой игрока была и остается НБА. В августе 2016-го он поступил в школу Mountain Mission, а уже летом 2018-го начнет выступать за команду Университета штата Пенсильвания.

 Даниил Касаткин приблизился к НБА
Российские спортсмены будут судиться с Маклареном
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ
«Зенит» намерен сохранить лидерство в группе Лиги Европы
МОК рассмотрит дело Зайцевой о нарушении антидопинговых правил
«Челси» разгромил «Карабах» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Семин: Организаторам надо создать нормальные условия для игроков
ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах КХЛ
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь