«Лейкерс» обыграли «Чикаго» в матче НБА, Кузма набрал 22 очка

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, выбранный клубом на драфте новичков НБА 2017 года под общим 27-м номером, — в его активе 22 очка за 39 минут. Это 12-й для него матч подряд, в котором он набирает 10 и более очков за встречу. Всего форвард на данный момент провел в НБА 18 матчей и лишь в двух из них не сумел набрать 10 и более баллов (с «Ютой» — 9 очков и с «Лос-Анджелес Клипперс» — 8). Легкий форвард команды Брэндон Ингрэм за 38 минут отметился 17 очками, пятью передачами и пятью подборами, атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп за 39 минут набрал 21 очко и сделал девять подборов, тяжелый форвард Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов за 28 минут.

Второй номер драфта НБА текущего года разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лонзо Болл набрал восемь очков и 13 подборов за 32 минуты, при этом процент попаданий с игры у защитника оказался традиционно низким — 23,1% (три попадания из 13 попыток). Аналогично низкий процент попаданий продемонстрировал выменянный летом у «Бруклина» центровой Брук Лопес, набравший в матче четыре очка и девять подборов за 24 минуты при 20% попаданий.

У «Чикаго» самым результативным стал легкий форвард Дензел Валентайн, в активе которого 17 очков и девять подборов за 37 минут, при этом форвард реализовал пять трехочковых бросков из семи попыток, что является наилучшим результатом в его карьере по данному статистическому показателю. Центровой «Чикаго» и родной брат Брука Лопеса Робин за 32 минуты набрал 14 очков и три подбора, атакующий защитник команды Джастин Холидэй за 40 минут оформил дабл- дабл (10 очков + 10 подборов). Также дабл-даблом отметился седьмой номер драфта 2017 года тяжелый форвард команды Лаури Маркканен, в активе которого 13 очков и 14 подборов за 31 минуту. При этом финский форвард продемонстрировал лучший показатель в карьере в НБА по подборам — ранее лучшим его показателем были 13 подборов в игре с «Финиксом» (20 ноября).