Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА
ТАСС, 21 ноября. «Денвер» одержал победу над «Сакраменто» со счетом 114:98 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 21 ноября. «Денвер» одержал победу над «Сакраменто» со счетом 114:98 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Денвера» Уилл Бартон, набравший 25 очков и сделавший шесть подборов и пять результативных передач. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил
«Денвер» одержал десятую победу в 17 матчах сезона. Команда занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» потерпели 13-е поражение в сезоне. В активе команды четыре победы в 17 играх, она расположилась на 14-й позиции на Западе.
В следующем матче в ночь на четверг «Денвер» на выезде сыграет с «Хьюстоном». «Сакраменто» в тот же день на своей площадке примет «Лос-Анджелес Лейкерс».
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:85;.
«Мемфис» — «Портленд» — 92:100;.
«Милуоки» — «Вашингтон» — 88:99;.
«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 114:107;.
«Сан-Антонио» — «Атланта» — 96:85.