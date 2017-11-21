Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Денвера» Уилл Бартон, набравший 25 очков и сделавший шесть подборов и пять результативных передач. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл, в его активе 16 очков и 14 подборов при трех передачах, перехвате и блок-шоте. В составе хозяев два игрока набрали по 16 очков: американский защитник Джордж Хилл и греческий центровой Коста Куфос.

«Денвер» одержал десятую победу в 17 матчах сезона. Команда занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» потерпели 13-е поражение в сезоне. В активе команды четыре победы в 17 играх, она расположилась на 14-й позиции на Западе.

В следующем матче в ночь на четверг «Денвер» на выезде сыграет с «Хьюстоном». «Сакраменто» в тот же день на своей площадке примет «Лос-Анджелес Лейкерс».

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:85;.

«Мемфис» — «Портленд» — 92:100;.

«Милуоки» — «Вашингтон» — 88:99;.

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 114:107;.