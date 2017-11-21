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07:58 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Даллас» и продлил победную серию в чемпионате НБА до 16 матчей

ТАСС, 21 ноября. «Бостон» победил «Даллас» со счетом 110:102 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и продлил выигрышную серию до 16 матчей.

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг, перешедший летом из «Кливленда». За 38 минут и 45 секунд на паркете он набрал 47 очков, отдал 6 передач и совершил 3 подбора. При этом Ирвинг реализовал 90,9% своих бросков с игры. Легкий форвард команды Джейлен Браун, проводящий второй сезон в лиге, набрал 22 очка. У «Далласа» самым результативным стал легкий форвард Харрисон Барнс, набравший 31 очко. В активе ветерана Дирка Новитцки 14 очков и 12 подборов.

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«Даллас» занимает последнее место в таблице на Западе, клуб проиграл 15-ю встречу из 18. «Бостон» выиграл 16-й матч подряд и уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, потерпев лишь два поражения.

Более длинные победные серии были в истории «Бостона» лишь трижды: 19 матчей в сезоне-2008/09, 18 — 1981/82, 17 — 1959/60. «Бостон» стал 23-й командой в истории лиги, которой удалось выиграть не менее 16 матчей подряд в одном регулярном чемпионате НБА.

Рекорд НБА по количеству побед подряд в матчах регулярных чемпионатов принадлежит «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетболисты которого с 5 ноября 1971 года по 7 января 1972-го выиграли 33 встречи кряду.

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Кливленд» — 88:116;.

«Орландо» — «Индиана» — 97:105;.

«Филадельфия» — «Юта» — 107:86;.

«Шарлотт» — «Миннесота» — 118:102.

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