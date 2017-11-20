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33 очка Дерозана помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон»
«Торонто Рэпторс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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«Торонто Рэпторс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 100:91 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 33 очка.