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08:18 (мск), источник: Чемпионат.com

33 очка Дерозана помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон»

«Торонто Рэпторс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 100:91 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 33 очка.

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