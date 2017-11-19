«Голден Стэйт» победил «Филадельфию» в матче НБА, Карри набрал 35 очков

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 35 очков, пять подборов и пять передач за 34 минуты, при этом 20 очков он набрал в третьей четверти. Атакующий защитник команды Клэй Томпсон за 36 минут набрал 17 очков, четыре подбора и одну передачу, в активе легкого форварда и самого ценного игрока финала НБА прошлого сезона Кевина Дюранта 27 очков, пять подборов и три передачи за 32 минуты. Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин набрал восемь очков, семь подборов и восемь передач за 35 минут.

У «Филадельфии» самым результативным стал первый номер драфта новичков лиги 2016 года разыгрывающий Бен Симмонс, сделавший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач за 37 минут, добавив к этому восемь подборов. Атакующий защитник Джей Джей Реддик набрал 20 очков за 37 минут, заключивший ранее новый контракт с командой тяжелый форвард Роберт Ковингтон отметился 20 очками и шестью подборами за 36 минут. Легкий форвард Дарио Шарич сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов за 37 минут, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид за 33 минуты отметился 21 очком, восемью подборами и тремя передачами.

В другом матче «Юта» в гостях разгромила «Орландо» — 125:85. Лучшим по результативности стал атакующий защитник «Юты» Родни Худ, начинающий матчи в текущем сезоне во второй пятерке, — в его активе 31 очко за 26 минут при 57,1% попаданий с игры. Центровой команды Деррик Фэйворс отметился дабл-даблом из 25 очков и 11 подборов за 24 минуты, попав 10 из 12 бросков с игры и пять из пяти — со штрафных, перешедший в команду летом из «Миннесоты» разыгрывающий Рики Рубио за 16 минут набрал девять очков, шесть подборов и три передачи. У «Орландо» самым результативным стал тяжелый форвард Аарон Гордон, набравший 18 очков и девять подборов за 29 минут, легкий форвард команды Эван Фурнье за 25 минут набрал 11 очков.

«Бостон» нанес поражение «Атланте» в гостях со счетом 110:99, продлив свою победную серию до 15 матчей кряду. Перешедший летом из «Кливленда» разыгрывающий Кайри Ирвинг за 31 минуту набрал 30 очков, четыре подбора и пять передач, став самым результативным игроком встречи, при этом Ирвинг реализовал 83,3% своих бросков с игры, став первым игроком «Бостона» с 2012 года, кому удавалось набрать 30 и более очков при по крайней мере 80% попаданий, — ранее таким достижением отметился завершивший карьеру после окончания прошлого сезона Пол Пирс. Легкий форвард команды Джейлен Браун, проводящий второй сезон в лиге, набрал 27 очков при 76,9% попаданий с игры (один из лучших результатов в карьере), выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум провел на паркете 28 минут, набрав 14 очков и семь подборов. У «Атланты» самым результативным стал разыгрывающий Деннис Шрёдер, набравший 23 очка и девять поборов за 36 минут.

Остальные результаты игрового дня:

«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:87;.

«Мемфис» — «Хьюстон» — 83:105;.

«Даллас» — «Милуоки» — 111:79;.