«Денвер» с разницей в 32 очка разгромил «Нью-Орлеан» в домашнем матче НБА
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Денвере, завершилась со счетом 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Джамал Мюррей, набравший 31 очко.
В других матчах дня «Сакраменто Кингз» на своей площадке обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22), а «Финикс Санз» нанес гостевое поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:113 (29:28, 36:25, 24:29, 33:31).