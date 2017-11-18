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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Денвер» с разницей в 32 очка разгромил «Нью-Орлеан» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Денвер Наггетс» одержали крупную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Денвере, завершилась со счетом 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Джамал Мюррей, набравший 31 очко. Дабл-даблы оформили Уилсон Чендлер (15 очков, 11 подборов) и Никола Йокич (13 очков, 11 подборов). Наибольшее количество очков «пеликанам» принес Энтони Дэвис — 17.

В других матчах дня «Сакраменто Кингз» на своей площадке обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22), а «Финикс Санз» нанес гостевое поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:113 (29:28, 36:25, 24:29, 33:31).

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