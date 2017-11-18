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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Клипперс» потерпели 7-е поражение подряд в НБА, уступив «Кливленду»

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» в овертайме одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс», нанеся калифорнийцам седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Кливленде, закончилась со счетом 118:113 (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8) в пользу хозяев. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 39 очков и 14 подборов, а также сделал 6 передач. Кевин Лав записал на свой счет 25 очков и 8 подборов, а Дуэйн Уэйд — 23 очка, 11 подборов и 5 передач. Лидерами по результативности у «Клипперс» стали Блэйк Гриффин (23 очка, 12 подборов, 5 передач) и Деандре Джордан (20 очков, 22 подбора).

Также в пятницу «Бруклин Нетс» на своем паркете переиграл «Юту Джаз» со счетом 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

Результаты остальных матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу:

«Вашингтон Уизардз» — «Майами Хит» — 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25),

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19),

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20),

«Сан-Антонио Сперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23),

«Чикаго Буллс» — «Шарлотт Хорнетс» — 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28),

«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37).

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