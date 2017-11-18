Баскетболисты «Клипперс» потерпели 7-е поражение подряд в НБА, уступив «Кливленду»
МОСКВА, 18 ноя —
МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Кливленде, закончилась со счетом 118:113 (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8) в пользу хозяев. Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил
Также в пятницу «Бруклин Нетс» на своем паркете переиграл «Юту Джаз» со счетом 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27). Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
Результаты остальных матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу:
«Вашингтон Уизардз» — «Майами Хит» — 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25),
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19),
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20),
«Сан-Антонио Сперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23),
«Чикаго Буллс» — «Шарлотт Хорнетс» — 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28),
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37).