«Хьюстон» разгромил «Финикс» в матче НБА, Харден набрал 48 очков

После окончания первой половины встречи «Хьюстон» вел в матче со счетом 90:45, став первой командой с 1991 года и лишь третьей в истории, кому удавалось набрать 90 и более очков за первые две четверти в матче. В 1990 году аналогичным достижением отметились «Денвер» (90 очков в матче с «Сан-Антонио» 7 ноября) и «Финикс», который является рекордсменом по этому показателю с 107 очками (в игре с «Денвером» 10 ноября).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 48 очков, два подбора и семь передач за 34 минуты игрового времени, он стал первым игроком в текущем сезоне, кому покорилась планка в 500 набранных очков (всего в активе Хардена на данный момент 509 очков за 16 встреч). Перешедший летом в «Хьюстон» из «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающий Крис Пол провел второй матч за команду и первый после полученной 17 октября травмы, сделав дабл-дабл из 11 очков и 10 передач за 20 минут. Легкий форвард команды Райан Андерсон за 29 минут отметился 24 набранными очками.

У «Финикса» самым результативным стал атакующий защитник Трой Дэниэлс (23 очка за 25 минут), перешедший летом из «Милуоки» центровой Грэг Монро за 26 минут сделал дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, показав при этом 71,4% попаданий с игры. Лидер клуба атакующий защитник Девин Букер также отметился дабл-даблом из 18 очков и 10 передач за 30 минут, выбранный «Финиксом» под четвертым номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джош Джексон за 28 минут набрал 16 очков. Близок к дабл-даблу был центровой команды Алексей Лень — в его активе девять очков и 13 подборов за 21 минуту.