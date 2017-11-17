«Хьюстон» разгромил «Финикс» в матче НБА, Харден набрал 48 очков
ТАСС, 17 ноября. «Хьюстон» одержал разгромную победу со счетом 142:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финиксом».
ТАСС, 17 ноября. «Хьюстон» одержал разгромную победу со счетом 142:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финиксом».
После окончания первой половины встречи «Хьюстон» вел в матче со счетом 90:45, став первой командой с 1991 года и лишь третьей в истории, кому удавалось набрать 90 и более очков за первые две четверти в матче. В 1990 году аналогичным достижением отметились «Денвер» (90 очков в матче с «Сан-Антонио» 7 ноября) и «Финикс», который является рекордсменом по этому показателю с 107 очками (в игре с «Денвером» 10 ноября).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 48 очков, два подбора и семь передач за 34 минуты игрового времени, он стал первым игроком в текущем сезоне, кому покорилась планка в 500 набранных очков (всего в активе Хардена на данный момент 509 очков за 16 встреч). Перешедший летом в «Хьюстон» из «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающий Крис Пол провел второй матч за команду и первый после полученной 17 октября травмы, сделав
У «Финикса» самым результативным стал атакующий защитник Трой Дэниэлс (23 очка за 25 минут), перешедший летом из «Милуоки» центровой Грэг Монро за 26 минут сделал
После данного матча «Хьюстон» вышел в лидеры Западной конференции, одержав 12 побед в 16 встречах, «Финикс» с пятью победами идет 13-м. В следующем матче «Хьюстон» 19 ноября сыграет в гостях с «Мемфисом», днем ранее «Финикс» проведет гостевую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс».