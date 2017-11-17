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09:49 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Хорфорда помог «Бостону» победить «Голден Стэйт» в матче НБА

ТАСС, 17 ноября. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» уступил «Бостону» со счетом 88:92 в гостевом матче регулярного чемпионата лиги.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Кевин Дюрант, в активе которого 24 очка, три подбора и три передачи за 34 минуты игрового времени. Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин за 38 минут отметился 11 набранными очками, восемью подборами и пятью передачами, атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 13 очков, семь подборов и три передачи за 34 минуты. Более ни один игрок команды не сумел достичь отметки в 10 набранных за встречу очков. Лидер клуба разыгрывающий защитник Стефен Карри за 31 минуту набрал девять очков, шесть подборов и пять передач, при этом трое ведущих игроков команды за исключением Дюранта продемонстрировали одни из худших процентов попаданий с игры за карьеру (Томпсон — 27,8%, Карри — 21,4%, Грин — 27,3%).

У «Бостона» лучшим по результативности стал проводящий второй сезон в лиге легкий форвард Джейлен Браун, выступавший в матче на позиции атакующего защитника, — в его активе 22 очка, семь подборов, два перехвата и два блокшота за 34 минуты. Выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум провел на площадке 27 минут, за которые отметился 12 очками и четырьмя подборами, центровой «Бостона» Эл Хорфорд за 35 минут оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Выменянный «Бостоном» летом у «Кливленда» разыгрывающий Кайри Ирвинг за 33 минуты набрал 16 очков, пять подборов и шесть передач.

«Бостон» одержал 14-ю победу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА подряд и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции после 16 игр. При этом «Бостон» проиграл лишь дважды — в двух стартовых матчах сезона против «Кливленда» (99:102) и «Милуоки» (100:108), которые прошли 18 и 19 октября соответственно. Данная победная серия является самой длительной в НБА с 2015 года, когда «Голден Стэйт» совершил 24-матчевую победную серию.

Для «Голден Стэйт» поражение от «Бостона» стало четвертым в 15 матчах текущего сезона, при этом команда продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. В следующем матче «Бостон» 19 ноября сыграет в гостях против «Атланты», в тот же день «Голден Стэйт» проведет гостевую встречу с «Филадельфией».

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