Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Клуб НБА «Атланта» одержал самую крупную победу в своей истории
МОСКВА, 16 ноя —
МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Хокс», завершилась со счетом 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19) в пользу хозяев.
Результаты других матчей дня:
«Майами» — «Вашингтон» — 93:102,
«Нью-Йорк Никс» — «Юта» — 106:101,
«Мемфис» — «Индиана» — 113:116,
«Милуоки» — «Детройт» — 99:95,
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 98:86,
«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 116:125,
«Оклахома-Сити» — «Чикаго» — 92:79,
«Шарлотт» — «Кливленд» — 107:115,
«Портленд» — «Орландо» — 99:94,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия» — 109:115.