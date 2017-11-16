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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб НБА «Атланта» одержал самую крупную победу в своей истории

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. «Атланта» нанесла поражение «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА, одержав победу с наибольшей разницей очков в истории клуба.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся на площадке «Хокс», завершилась со счетом 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19) в пользу хозяев.

Результаты других матчей дня:

«Майами» — «Вашингтон» — 93:102,

«Нью-Йорк Никс» — «Юта» — 106:101,

«Мемфис» — «Индиана» — 113:116,

«Милуоки» — «Детройт» — 99:95,

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 98:86,

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 116:125,

«Оклахома-Сити» — «Чикаго» — 92:79,

«Шарлотт» — «Кливленд» — 107:115,

«Портленд» — «Орландо» — 99:94,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия» — 109:115.

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