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08:52 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Сан-Антонио», потерпев третье поражение подряд в НБА

ТАСС, 15 ноября. «Сан-Антонио» со счетом 97:91 одержал победу над «Далласом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который набрал 32 очка, сделал пять подборов, четыре результативные передачи, перехват и два блокшота. Разыгрывающий защитник «Далласа» Деннис Смит-младший, который был выбран командой на прошедшем драфте 2017 года под девятым номером, стал самым молодым баскетболистом в истории клуба, набравшим 25 очков и сделавшим пять подборов в одном матче.

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович одержал пятисотую победу на выезде в матчах НБА в качестве главного тренера. По этому показателю он вышел на третье место в истории и уступает только Пэту Райли (520 побед) и Дону Нельсону (517).

«Сан-Антонио» одержал девять побед в 14 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Даллас» расположился на последнем 15-м месте на Западе, в активе команды две победы в 15 играх. «Даллас» потерпел третье поражение кряду. В последних десяти матчах команда выиграла один раз.

В следующем матче в ночь на четверг «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Миннесотой». «Даллас» в ночь на субботу на своей площадке примет «Миннесоту».

В других матчах дня «Хьюстон» дома уступил «Торонто» со счетом 113:129 и прервал шестиматчевую победную серию. «Бостон» укрепил лидерство в Восточной конференции, обыграв на выезде «Бруклин» со счетом 109:102. «Бостон» стал первой командой в истории лиги, которая выиграла 13 матчей подряд после того, как на старте чемпионата проиграла два или более матчей к ряду.

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