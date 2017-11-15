«Даллас» проиграл «Сан-Антонио», потерпев третье поражение подряд в НБА

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который набрал 32 очка, сделал пять подборов, четыре результативные передачи, перехват и два блокшота. Разыгрывающий защитник «Далласа» Деннис Смит-младший, который был выбран командой на прошедшем драфте 2017 года под девятым номером, стал самым молодым баскетболистом в истории клуба, набравшим 25 очков и сделавшим пять подборов в одном матче.

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович одержал пятисотую победу на выезде в матчах НБА в качестве главного тренера. По этому показателю он вышел на третье место в истории и уступает только Пэту Райли (520 побед) и Дону Нельсону (517).

«Сан-Антонио» одержал девять побед в 14 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Даллас» расположился на последнем 15-м месте на Западе, в активе команды две победы в 15 играх. «Даллас» потерпел третье поражение кряду. В последних десяти матчах команда выиграла один раз.

В следующем матче в ночь на четверг «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Миннесотой». «Даллас» в ночь на субботу на своей площадке примет «Миннесоту».