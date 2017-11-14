Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
1-й тайм
Словакия0
Норвегия0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак0
Металлург Мг1
Футбол. Сборные
перерыв
Катар0
Исландия1
Футбол. Сборные
перерыв
Аргентина2
Нигерия1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН2
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь1
Трактор1
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Колумбия4
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ1
ХК Динамо2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Сербия1
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.11
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. НХЛ
15.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.11
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», пристал к пассажирам нью-йоркского метро. Видео было опубликовано на странице журналиста Майкла Ли в Twitter.

Источник: AP 2017
Во время загрузки произошла ошибка.

Игрок вместе с партнерами по команде возвращался в отель после утренней разминки на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». Джеймс снимал происходящее на камеру. В один момент в объектив попал человек, которому не понравилось, что его снимают. «Можно прекратить?» — сказал он. Недовольным мужчиной оказался комик Майкл Энджело.

Артист прокомментировал ситуацию: «Ехал утром на метро, вдруг в вагон заваливается толпа громадных баскетболистов, которые буквально задавили меня. Локоть парня, который сидел рядом, все это время почти соприкасался с моим лицом. Я вежливо попросил его обратить внимание на мою голову. Но он не выглядел человеком, который сожалеет о случившемся. Честно говоря, он повел себя в этом смысле как полный козел», — написал он на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу
Глава Ла Лиги сообщил, что Месси продлил контракт с «Барселоной»
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Медведева рассказала, как отметит 18-летие
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь