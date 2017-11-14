Харрис и Йокич — лучшие игроки недели в НБА

Так, форвард «Детройт Пистонс» Тобиас Харрис стал лучшим в Восточной конференции. Усилиями Харриса команда из Мичигана одержала победы во всех трёх поединках недели, а сам баскетболист набирал в этих матчах 21,3 очка и совершал 7,7 подбора. При этом процент реализации с дальней дистанции достиг 63,6%.