Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Первая работа, с которой Медведев начал свой трудовой путь
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Текущие события
Футбол. Сборные
13.11
Польша0
Мексика1
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
13.11
Слован3
Салават Юлаев2
Футбол. Сборные
13.11
Турция2
Албания3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Сборные
13.11
Болгария1
Саудовская Аравия0
Хоккей. КХЛ
13.11
Витязь2
Сочи4
Хоккей. КХЛ
13.11
Динамо Мн4
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
13.11
Нефтехимик4
Сибирь1
Футбол. Сборные
13.11
Армения3
Кипр2
Футбол. Сборные
13.11
Грузия2
Беларусь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
Все события
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Харрис и Йокич — лучшие игроки недели в НБА

Официальный сайт НБА назвал лучших игроков минувшей недели.

Источник: AP 2017

Так, форвард «Детройт Пистонс» Тобиас Харрис стал лучшим в Восточной конференции. Усилиями Харриса команда из Мичигана одержала победы во всех трёх поединках недели, а сам баскетболист набирал в этих матчах 21,3 очка и совершал 7,7 подбора. При этом процент реализации с дальней дистанции достиг 63,6%.

Лучшим игроком недели Западной конференции признан центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Серб в среднем за матч совершал дабл-дабл, набирая 22,7 очка, совершая 13,3 подбора и раздавая 5,7 передач. «Денвер» в трёх матчах недели также одержал три победы.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
«Фурия Роха» гостит в Петербурге: Россия сыграет с Испанией
МОК обвиняет Зайцеву. В чем причины
НХЛ назвала две тройки звезд недели, отметив в каждой россиян
Аршавин официально остается в «Кайрате»
Участие Давида Сильвы в матче Россия — Испания под вопросом
ФТАР: Штангист РФ отстранен на основании данных Родченкова
«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Новости
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь