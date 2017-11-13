«Бостон» обыграл «Торонто» и одержал 12-ю победу подряд в НБА

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бостоне, завершилась со счетом 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18) в пользу «Селтикс». В составе победителей 21 очко набрал Эл Хорфорд. У проигравших 24 баллами отметился Демар Дерозан.

В следующем матче «Бостон» 14 ноября сыграет в гостях с «Бруклином», в этот же день «Торонто» на выезде встретится с «Хьюстоном».