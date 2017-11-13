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09:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» обыграл «Торонто» и одержал 12-ю победу подряд в НБА

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. «Бостон Селтикс» обыграл дома «Торонто Рэпторз» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 12 матчей.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бостоне, завершилась со счетом 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18) в пользу «Селтикс». В составе победителей 21 очко набрал Эл Хорфорд. У проигравших 24 баллами отметился Демар Дерозан.

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В следующем матче «Бостон» 14 ноября сыграет в гостях с «Бруклином», в этот же день «Торонто» на выезде встретится с «Хьюстоном».

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