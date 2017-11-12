«Бруклин» уступил «Юте», Мозгов набрал 3 очка

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31) в пользу хозяев паркета.

В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 26 очков; дабл-дабл оформил Деррик Фейворс (24 очка + 12 подборов). Наибольшее количество баллов гостям принес Д’Анджело Расселл — 26.

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 10 минут, за которые набрал 3 очка, сделал по одному подбору, перехвату и блок-шоту.

В еще одном матче «Милуоки» на своей площадке победил «Лейкерс» — 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23). Разыгрывающий защитник команды из Лос-Анджелеса Лонзо Болл, которому в конце октября исполнилось 20 лет, стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов, 13 передач.

Результаты остальных игр дня:

«Вашингтон» — «Атланта» — 113:94,

«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103,

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 118:91,

«Хьюстон» — «Мемфис» — 111:96,

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 135:114,

«Даллас» — «Кливленд» — 104:111,

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 133:94,

«Денвер» — «Орландо» — 125:107,