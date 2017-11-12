«Бруклин» уступил «Юте», Мозгов набрал 3 очка
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в субботу в
В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 26 очков;
Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 10 минут, за которые набрал 3 очка, сделал по одному подбору, перехвату и
В еще одном матче «Милуоки» на своей площадке победил «Лейкерс» — 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23). Разыгрывающий защитник команды из
Результаты остальных игр дня:
«Вашингтон» — «Атланта» — 113:94,
«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103,
«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 118:91,
«Хьюстон» — «Мемфис» — 111:96,
«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 135:114,
«Даллас» — «Кливленд» — 104:111,
«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 133:94,
«Денвер» — «Орландо» — 125:107,
«Финикс» — «Миннесота» — 118:110.