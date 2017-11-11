«Бруклин» победил «Портленд», Мозгов набрал 9 очков и сделал 5 подборов

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Портленде, завершилась со счетом 101:97 (21:28, 25:24, 31:18, 24:27) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным стал Д’Анджело Расселл, набравший 21 очко. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 18 минут, за которые заработал 9 очков и совершил 5 подборов. «Трэйл Блэйзерс» наибольшее количество баллов принес Юсуф Нуркич — 21.