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11:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» победил «Портленд», Мозгов набрал 9 очков и сделал 5 подборов

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Бруклин Нетс» нанесли гостевое поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Портленде, завершилась со счетом 101:97 (21:28, 25:24, 31:18, 24:27) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным стал Д’Анджело Расселл, набравший 21 очко. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 18 минут, за которые заработал 9 очков и совершил 5 подборов. «Трэйл Блэйзерс» наибольшее количество баллов принес Юсуф Нуркич — 21.

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В следующем матче в субботу «Бруклин» на выезде сыграет с «Ютой», а «Портленд» в понедельник примет «Денвер».

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