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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Оклахома-Сити» прервала серию из четырех поражений в НБА

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити Тандер» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в городе Оклахома-Сити, завершилась со счетом 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, набравший 42 очка, сделавший 9 подборов и 7 передач. Наибольшее количество очков команде из Лос-Анджелеса принес Лу Уильямс — 35.

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«Оклахома-Сити» прервала серию из четырех поражений. «Клипперс» проиграли четвертый матч подряд.

Результаты других игр:

«Детройт» — «Атланта» — 111:104,

«Бостон» — «Шарлотт» — 90:87,

«Чикаго» — «Индиана» — 87:105,

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 87:94,

«Финикс» — «Орландо» — 112:128,

«Юта» — «Майами» — 74:84.

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