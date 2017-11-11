«Оклахома-Сити» прервала серию из четырех поражений в НБА
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в городе
В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, набравший 42 очка, сделавший 9 подборов и 7 передач. Наибольшее количество очков команде из
«Оклахома-Сити» прервала серию из четырех поражений. «Клипперс» проиграли четвертый матч подряд.
Результаты других игр:
«Детройт» — «Атланта» — 111:104,
«Бостон» — «Шарлотт» — 90:87,
«Чикаго» — «Индиана» — 87:105,
«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 87:94,
«Финикс» — «Орландо» — 112:128,
«Юта» — «Майами» — 74:84.