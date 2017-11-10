Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд»
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Игра, прошедшая в четверг в Хьюстоне, закончилась со счетом 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20) в пользу хозяев паркета, которые одержали четвертую победу подряд. В составе победителей
Харден стал первым игроком за последние 30 сезонов в НБА, кому удалось набрать в одном матче от 35 очков, 10 передач, 10 подборов и 5 перехватов, после Майкла Джордана (1989 год).
В других играх четверга «Вашингтон» на своем паркете одолел «Лейкерс» — 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18), а «Торонто» дома взял верх над «Нью-Орлеаном» — 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26).