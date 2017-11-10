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10:45 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд»

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» победили «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в четверг в Хьюстоне, закончилась со счетом 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20) в пользу хозяев паркета, которые одержали четвертую победу подряд. В составе победителей трипл-дабл оформил Джеймс Харден: 35 очков + 11 подборов + 13 передач, добавив к этому 5 перехватов; дабл-дабл в активе Клинта Капелы (19 очков + 13 подборов). Наибольшее количество баллов «Кавальерс» принес Леброн Джеймс — 33.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харден стал первым игроком за последние 30 сезонов в НБА, кому удалось набрать в одном матче от 35 очков, 10 передач, 10 подборов и 5 перехватов, после Майкла Джордана (1989 год).

В других играх четверга «Вашингтон» на своем паркете одолел «Лейкерс» — 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18), а «Торонто» дома взял верх над «Нью-Орлеаном» — 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26).

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