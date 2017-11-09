«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА и вышел на первое место на Западе
ТАСС, 9 ноября. «Голден Стэйт» одержал победу со счетом 125:101 над «Миннесотой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 9 ноября. «Голден Стэйт» одержал победу со счетом 125:101 над «Миннесотой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 28 очков и сделавший 5 подборов, три результативные передачи и перехват. «Голден Стэйт» одержал пять побед подряд с разницей в 15 и более очков в каждой игре.
«Голден Стэйт», который начал сезон с двух поражений в первых трех встречах, вышел на первое место в Западной конференции. Команда одержала 9 побед в 12 матчах. «Миннесота» занимает пятую строчку на Западе, одержав семь побед в 11 встречах.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Голден Стэйт» на своей площадке примет «Филадельфию». «Миннесота» в тот же день в гостях сыграет с «Финиксом».
В других матчах дня «Детройт» дома обыграл «Индиану» (114:97), «Орландо» на своей площадке одержали победу над «Нью-Йорком» (112:99), а «Майами» на выезде были сильнее «Финикса» (126:115).