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10:30 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА и вышел на первое место на Западе

ТАСС, 9 ноября. «Голден Стэйт» одержал победу со счетом 125:101 над «Миннесотой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 28 очков и сделавший 5 подборов, три результативные передачи и перехват. «Голден Стэйт» одержал пять побед подряд с разницей в 15 и более очков в каждой игре.

«Голден Стэйт», который начал сезон с двух поражений в первых трех встречах, вышел на первое место в Западной конференции. Команда одержала 9 побед в 12 матчах. «Миннесота» занимает пятую строчку на Западе, одержав семь побед в 11 встречах.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Голден Стэйт» на своей площадке примет «Филадельфию». «Миннесота» в тот же день в гостях сыграет с «Финиксом».

В других матчах дня «Детройт» дома обыграл «Индиану» (114:97), «Орландо» на своей площадке одержали победу над «Нью-Йорком» (112:99), а «Майами» на выезде были сильнее «Финикса» (126:115).

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