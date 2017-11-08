«Бруклин» уступил «Денверу», в активе Мозгова 11 очков и 6 подборов
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Денвера», завершилась со счетом 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31) в пользу хозяев. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил
«Кливленд» на своем паркете взял верх над «Милуоки» — 124:119, у хозяев
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Даллас» — 99:113,
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 112:117,
«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 118:113,
«Торонто» — «Чикаго» — 119:114,
«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:107,
«Юта» — «Филадельфия» — 97:104.