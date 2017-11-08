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09:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» уступил «Денверу», в активе Мозгова 11 очков и 6 подборов

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. «Бруклин» потерпел поражение от «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА, российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов набрал 11 очков.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся на площадке «Денвера», завершилась со счетом 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31) в пользу хозяев. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл (41 очко и 12 подборов), у «Бруклина» самым результативным стал Тайлер Зеллер (21 очко), Мозгов записал себе в актив 11 очков и 6 подборов за 15 минут на площадке.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кливленд» на своем паркете взял верх над «Милуоки» — 124:119, у хозяев дабл-дабл оформил Кевин Лав (32 очка и 16 подборов), «Бакс» не спасли 40 очков Янниса Адетокунбо.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Даллас» — 99:113,

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 112:117,

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 118:113,

«Торонто» — «Чикаго» — 119:114,

«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:107,

«Юта» — «Филадельфия» — 97:104.

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