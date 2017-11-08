«Бруклин» уступил «Денверу», в активе Мозгова 11 очков и 6 подборов

Встреча, состоявшаяся на площадке «Денвера», завершилась со счетом 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31) в пользу хозяев. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл (41 очко и 12 подборов), у «Бруклина» самым результативным стал Тайлер Зеллер (21 очко), Мозгов записал себе в актив 11 очков и 6 подборов за 15 минут на площадке.