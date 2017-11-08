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09:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Сакраменто» прервал серию из семи поражений, обыграв «Оклахому»

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. «Сакраменто» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в регулярном чемпионате НБА, нанеся поражение «Оклахоме-Сити».

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся на площадке «Кингз», завершилась со счетом 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29) в пользу хозяев, в составе которых 21 очко набрал Бадди Хилд, у «Тандер» дабл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (20 очков и 12 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Мемфис» на чужом паркете одолел «Портленд» — 98:97.

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