Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика.
«Сакраменто» прервал серию из семи поражений, обыграв «Оклахому»
МОСКВА, 8 ноя —
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МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Кингз», завершилась со счетом 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29) в пользу хозяев, в составе которых 21 очко набрал Бадди Хилд, у «Тандер»
В другом матче дня «Мемфис» на чужом паркете одолел «Портленд» — 98:97.