«Бруклин» обыграл «Финикс», Мозгов набрал два очка

Встреча, прошедшая в понедельник в Финиксе, завершилась со счетом 98:92 (28:19, 19:22, 25:27, 26:24) в пользу «Нетс». Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов набрал два очка, сделал два подбора и один перехват. Его одноклубник Д’Анджело Расселл отметился 23 очками, 8 передачами и 6 подборами, Демарр Кэрролл сделал дабл-дабл (14 баллов и 11 подборов). У «Финикса» 20 очков набрал Ти Джей Уоррен.