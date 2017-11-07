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10:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» обыграл «Финикс», Мозгов набрал два очка

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. «Бруклин Нетс» в гостях взял верх над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Финиксе, завершилась со счетом 98:92 (28:19, 19:22, 25:27, 26:24) в пользу «Нетс». Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов набрал два очка, сделал два подбора и один перехват. Его одноклубник Д’Анджело Расселл отметился 23 очками, 8 передачами и 6 подборами, Демарр Кэрролл сделал дабл-дабл (14 баллов и 11 подборов). У «Финикса» 20 очков набрал Ти Джей Уоррен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Бостон» в гостях нанес поражение «Атланте» — 110:107.

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