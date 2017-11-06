«Портленд» победил «Оклахому» в матче чемпионата НБА, Лиллард набрал 36 очков

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого дабл-дабл из 36 очков и 13 передач за 37 минут. Атакующий защитник команды Си Джей Макколлум за 35 минут набрал 22 очка, центровой Юсуф Нуркич отметился 25 очками и восемью подборами за 32 минуты.

У гостей наибольшей результативностью отметился легкий форвард Пол Джордж, набравший за 39 минут 27 очков. Тяжелый форвард Кармело Энтони за 23 минуты набрал 15 очков, разыгрывающий команды и самый ценный игрок регулярного чемпионата лиги прошлого сезона Расселл Уэстбрук остановился в шаге от дабл-дабла, набрав 25 очков и девять передач за 35 минут.

«Вашингтон» в гостях победил «Торонто» — 107:96. Атакующий защитник гостей Брэдли Бил за 39 минут набрал 38 очков, центровой Марчин Гортат сделал дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. Разыгрывающий Джон Уолл пропустил встречу из- за травмы плеча, полученной в игре с «Кливлендом» 4 ноября. В составе «Торонто» самым результативным стал атакующий защитник Демар Дерозан (26 очков за 37 минут).

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Мемфис» со счетом 107:102. Лучшим по результативности стал атакующий защитник «Мемфиса» Тайрик Эванс (26 очков), центровой команды Марк Газоль сделал дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов за 35 минут. У хозяев самым результативным стал центровой Брук Лопес (21 очко за 30 минут), легкий форвард Брэндон Ингрэм за 38 минут набрал 20 очков и семь подборов, тяжелый форвард Кайл Кузма сделал дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов. Второй номер драфта новичков НБА текущего года разыгрывающий Лонзо Болл за 35 минут игрового времени набрал девять очков, пять подборов и девять передач.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Бостон» — 88:104;.

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 112:95;.

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 108:101;.