«Портленд» победил «Оклахому» в матче чемпионата НБА, Лиллард набрал 36 очков
ТАСС, 6 ноября. «Портленд» на своем паркете одержал победу над «Оклахомой» со счетом 103:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 6 ноября. «Портленд» на своем паркете одержал победу над «Оклахомой» со счетом 103:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого
У гостей наибольшей результативностью отметился легкий форвард Пол Джордж, набравший за 39 минут 27 очков. Тяжелый форвард Кармело Энтони за 23 минуты набрал 15 очков, разыгрывающий команды и самый ценный игрок регулярного чемпионата лиги прошлого сезона Расселл Уэстбрук остановился в шаге от
«Вашингтон» в гостях победил «Торонто» — 107:96. Атакующий защитник гостей Брэдли Бил за 39 минут набрал 38 очков, центровой Марчин Гортат сделал
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Мемфис» со счетом 107:102. Лучшим по результативности стал атакующий защитник «Мемфиса» Тайрик Эванс (26 очков), центровой команды Марк Газоль сделал
Остальные результаты игрового дня:
«Орландо» — «Бостон» — 88:104;.
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 112:95;.
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 108:101;.
«Миннесота» — «Шарлотт» — 112:94.