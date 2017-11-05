Баскетболисты «Голден Стэйт» на выезде обыграли «Денвер»

Встреча, прошедшая в Денвере в субботу, завершилась победой «Уорриорз» со счетом 127:108 (36:23, 24:32, 43:21, 24:32). Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрэнт, в активе которого 25 очков, 7 подборов и 7 передач. Дабл-дабл на свой счет записал Стефен Карри (22 очка, 11 передач). У «Денвера» на паркете выделялся Уилл Бартон (21 очко, 8 подборов, 5 передач).