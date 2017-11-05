Баскетболисты «Голден Стэйт» на выезде обыграли «Денвер»
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, прошедшая в Денвере в субботу, завершилась победой «Уорриорз» со счетом 127:108 (36:23, 24:32, 43:21, 24:32). Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрэнт, в активе которого 25 очков, 7 подборов и 7 передач.
Следующий матч «Голден Стэйт» проведет дома 6 ноября против «Майами». «Денвер» днем позже примет «Бруклин».
Результаты других встреч дня:
«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 108:99,
«Чикаго Буллс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 90:96,
«Миннесота Тимбервулвс» — «Даллас Мэверикс» — 112:99.