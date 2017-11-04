Первый после Джордана. Леброн снова всех заткнул
«СЭ» — о самом интересном, что случилось в НБА за прошедшую неделю.
«СЭ» — о самом интересном, что случилось в НБА за прошедшую неделю.
№ 1. КУДА ОПАЗДЫВАЛ ПОПОВИЧ?
Команды могут находиться в каком угодно состоянии, но матчи «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» все равно будут восприниматься как встречи претендентов на титул. Пусть и не самых явных, учитывая проблемы «Шпор», оставшихся на старте сезона без Кавая Леонарда и лихорадочно пытающихся его заменить. Как показал тест действующими чемпионами — получается не очень. Олдридж очень старается снова стать «тем парнем», но…
Редко в чем можно согласиться с Чарльзом Баркли, но это именно тот случай — такое ощущение, что Ламаркус потерял яйца
Кстати, в свете недавнего признания Дока Риверса, как он однажды так хотел посмотреть гольф прямо во время матча, что наорал на судей, чтобы его удалили, интересно, куда торопился Грегг Попович. Впрочем, если серьезно, уровень судейства во многих играх на старте сезона такой, что игрокам и тренерам можно лишь посочувствовать в связи с скудостью английского языка на нецензурные выражения.
Показательно и то, что победы «Голден Стэйт» добился, играя в «круизном» режиме. «Воины»
№ 2. БАТЯ В ЗДАНИИ
«Кливленд» может проигрывать всем направо и налево, его игра может казаться полным провалом, а команда собранной из престарелых друзей Леброна и людей, набранных по объявлению. Но потом придет Король и наберет 57 очков на выезде против, возможно, главного конкурента в конференции, да еще и сразу после слов Уолла и Била о том, что «Вашингтон» — самый сильный на «Востоке».
Травмы? Здесь некому защищаться? Нет нормальных разыгрывающих? Играет Хосе Кальдерон, из которого сыплется песок? Некому собираться подборы, потому что Кевин Лав с возрастом становится все более плюшевым? Дело в том, что ничто из этого вообще ничего не значит в случае, если мы говорим о «Кавальерс». Эта команда никогда не была «хорошей» в общепринятом смысле. И мы до сих пор не знаем, умеет ли вообще Тайрон Лю тренировать. А эксперимент с Роузом и Уэйдом может обернуться полным провалом. Но здесь есть Леброн. Именно поэтому весной мы снова будем говорить о том, как им избежать поражения в финале с «Уорриорз».
И напоследок немного статистики: Джеймс стал самым молодым игроком в истории НБА, перешагнувшим планку в 29 тысяч очков за карьеру. Также он стал вторым после Майкла Джордана игроком, набирающим не менее десяти очков в первых четвертях в 800 матчах подряд. И да, за последние 50 (!) сезонов лишь двоим ветеранам, которые провели в лиге не меньше 15 лет, удавалось набрать 50 и более очков — речь, конечно, о Джеймса и Коби Брайанте.
№ 3. КАЙРИ > УЭСТБРУК
Пока «Кливленд» развлекается сам с собой, в лидеры на «Востоке» выбились «Бостон», «Орландо» и «Детройт». И если с первым номером все в порядке, у то два других участника первой тройки — это, конечно, сюрприз.
«Кельты» минувшей ночью уложили на лопатки «Оклахому» Уэстбрука, Кармело и Джорджа, причем Кайри Ирвинг чуть ли не в одиночку принес своей команде победу, набрав 22 очка во второй четверти встречи. Я все еще скептически настроен относительно перспектив этой команды в
Успех «Орландо» объясняется очень просто: команда бросает «трешки» с
С «Детройтом» все сложнее.
№ 4. В МИННЕСОТЕ БОЛЬШЕ НЕ БОЯТСЯ КОНЦОВОК
Возможно, самая разительная перемена на старте сезона (после штрафных Драммонда, разумеется): в прошлой регулярке «Миннесота» потерпела 30 поражений в матчах, когда в последние пять минут разница в счете не превышала пять очков; сейчас у них пять побед в шести подобных играх. Причем с теми же «Пеликанс» «Волки» обошлись даже без Таунса, которого очень быстро посадили на фолы. Все просто — у Тибодо теперь есть Джимми Батлер.
К игре «Миннесоты»
№ 5. МОНСТР КАЗИНС
Если бы голосование за приз MVP проводили прямо сейчас, Демаркус опередил бы в нем Карри и Дюранта. И это не преувеличение. В 8 матчах центровой «Пеликанс» набирает в среднем 30,1 очка при 13,0 подбора и 5,9 передачи. При этом по количеству результативных передач он опережает Ирвинга и Лилларда, а «трешки» бросает лучше признанных снайперов вроде Корвера и Редика!
В той же игре с «Миннесотой» у Казинса было пять точных бросков из десяти попыток
Проблема в том, что «Нью-Орлеан» все еще остается плохой командой. У них есть Казинс, Дэвис, Холидэй и… все. Здесь больше некому играть. Хотя есть вопрос и тренерскому штабу с его необъяснимыми ротациями — лично я не могу понять, почему Мур проводит на паркете в два раза больше времени, чем Иэн Кларк.
Как бы ни божил Казинс, «Пеликаны» имеют отрицательное соотношение побед и поражений, и, честно говоря, на нынешнем «Западе» их шансы на
ОДНОЙ СТРОКОЙ
— Бен Симмонс продолжает покорять НБА. В игре с «Индианой» форвард оформил уже второй
— Брук Лопес личным примером показал, почему «Лейкерс» решились на обмен с «Бруклином», набрав 34 очка при 10 подборах во встрече с бывшей командой. Д’Анджело Расселл пытался отомстить калифорнийцам (17/7/7), но его усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти «Нетс» от очередного поражения. Что касается Мозгова, то пять очков за 15 минут — явно не то, чего от него ждут в «Бруклине».
— Кстати, в том же матча Кайл Кузма впервые вышел в старте «Лейкерс» и набрал 21 очко, прибавив к этому 13 подборов. Просто вспомните, что его выбрали 27-м на прошлом драфте, и оцените, насколько же это круто.
— Раз уж мы заговорили о новичках, то пора признать, что Лаури Маркканен оказался гораздо лучше, чем многие о нем думали. 16,6 очка и 9,3 подбора в среднем за игру — сравнения с Дирком Новицки уже не кажутся бредом. Если финн продолжит в том же духе, то это хоть
— Кристапс Порзингис! Неожиданно в