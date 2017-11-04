Первый после Джордана. Леброн снова всех заткнул

Источник: Спорт-Экспресс

№ 1. КУДА ОПАЗДЫВАЛ ПОПОВИЧ?

Команды могут находиться в каком угодно состоянии, но матчи «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» все равно будут восприниматься как встречи претендентов на титул. Пусть и не самых явных, учитывая проблемы «Шпор», оставшихся на старте сезона без Кавая Леонарда и лихорадочно пытающихся его заменить. Как показал тест действующими чемпионами — получается не очень. Олдридж очень старается снова стать «тем парнем», но…

Редко в чем можно согласиться с Чарльзом Баркли, но это именно тот случай — такое ощущение, что Ламаркус потерял яйца где-то по дороге из Портленда в Техас. У него был неплохой старт, но «Сан-Антонио», всегда славившийся именно командными взаимодействиями, сейчас отчаянно не хватает лидера-альфа-самца. Парадокс, но когда во второй половине встречи у «Воинов» наконец полетело, это стало особенно очевидно. Ранее лидерство «Спэрз» стало скорее следствием удачи, чем их собственной заслугой, а когда соперник прибавил, техасцы очень быстро растерялись и поникли.

Кстати, в свете недавнего признания Дока Риверса, как он однажды так хотел посмотреть гольф прямо во время матча, что наорал на судей, чтобы его удалили, интересно, куда торопился Грегг Попович. Впрочем, если серьезно, уровень судейства во многих играх на старте сезона такой, что игрокам и тренерам можно лишь посочувствовать в связи с скудостью английского языка на нецензурные выражения.

Показательно и то, что победы «Голден Стэйт» добился, играя в «круизном» режиме. «Воины» по-прежнему не начали сезон по-настоящему — отсюда и крики, эмоции, перепады. А списывать со счетов «Сан-Антонио» все равно не надо. «Шпоры» и без Кавая идут в плюсе, а талант Поповича вытаскивать самых неожиданных козырей из рукава никуда не делся — в последовавшей победной игре с «Шарлотт» самым результативным у техасцев стал даже не Руди Гэй (20 очков), а второгодка Брин Форбс — 22 балла!

№ 2. БАТЯ В ЗДАНИИ

«Кливленд» может проигрывать всем направо и налево, его игра может казаться полным провалом, а команда собранной из престарелых друзей Леброна и людей, набранных по объявлению. Но потом придет Король и наберет 57 очков на выезде против, возможно, главного конкурента в конференции, да еще и сразу после слов Уолла и Била о том, что «Вашингтон» — самый сильный на «Востоке».

Травмы? Здесь некому защищаться? Нет нормальных разыгрывающих? Играет Хосе Кальдерон, из которого сыплется песок? Некому собираться подборы, потому что Кевин Лав с возрастом становится все более плюшевым? Дело в том, что ничто из этого вообще ничего не значит в случае, если мы говорим о «Кавальерс». Эта команда никогда не была «хорошей» в общепринятом смысле. И мы до сих пор не знаем, умеет ли вообще Тайрон Лю тренировать. А эксперимент с Роузом и Уэйдом может обернуться полным провалом. Но здесь есть Леброн. Именно поэтому весной мы снова будем говорить о том, как им избежать поражения в финале с «Уорриорз».

И напоследок немного статистики: Джеймс стал самым молодым игроком в истории НБА, перешагнувшим планку в 29 тысяч очков за карьеру. Также он стал вторым после Майкла Джордана игроком, набирающим не менее десяти очков в первых четвертях в 800 матчах подряд. И да, за последние 50 (!) сезонов лишь двоим ветеранам, которые провели в лиге не меньше 15 лет, удавалось набрать 50 и более очков — речь, конечно, о Джеймса и Коби Брайанте.

№ 3. КАЙРИ > УЭСТБРУК

Пока «Кливленд» развлекается сам с собой, в лидеры на «Востоке» выбились «Бостон», «Орландо» и «Детройт». И если с первым номером все в порядке, у то два других участника первой тройки — это, конечно, сюрприз.

«Кельты» минувшей ночью уложили на лопатки «Оклахому» Уэстбрука, Кармело и Джорджа, причем Кайри Ирвинг чуть ли не в одиночку принес своей команде победу, набрав 22 очка во второй четверти встречи. Я все еще скептически настроен относительно перспектив этой команды в плей-офф, но «Бостон» будет бороться за высокие места на «Востоке».

Успех «Орландо» объясняется очень просто: команда бросает «трешки» с каким-то невероятным процентом, при этом у их соперников на старте совсем «не летело». Но везение не могло продолжаться вечно, несмотря на весь прогресс Аарона Гордона и характер Джонатана Симмонса. И последнее поражение от очень плохого «Чикаго» это только доказывает. Хотя это не значит, что успех «Мэджик» — пустышка, если по ходу сезона команда не самоликвидируется, ей по силам побороться за восьмерку.

С «Детройтом» все сложнее. Во-первых, очевидно, что обмен Эйвери Брэдли уже можно считать одной из лучших сделок сезона. Во-вторых, Андре Драммонд все лето упорно работал над штрафными и теперь активно этим пользуется — в частности, в игре с «Милуоки» он просто лез под кольцо в надежде на контакт и шел на линию. Но лично мне все равно сложно поверить в команду, где есть Реджи Джексон. Как говорится, будем наблюдать..

№ 4. В МИННЕСОТЕ БОЛЬШЕ НЕ БОЯТСЯ КОНЦОВОК

Возможно, самая разительная перемена на старте сезона (после штрафных Драммонда, разумеется): в прошлой регулярке «Миннесота» потерпела 30 поражений в матчах, когда в последние пять минут разница в счете не превышала пять очков; сейчас у них пять побед в шести подобных играх. Причем с теми же «Пеликанс» «Волки» обошлись даже без Таунса, которого очень быстро посадили на фолы. Все просто — у Тибодо теперь есть Джимми Батлер.

К игре «Миннесоты» по-прежнему есть вопросы: мне нравится Таюс Джонс и совсем не нравится Джефф Тиг, Таунс и Уиггинс все еще пытаются привыкнуть к тому, что они теперь не первые парни на деревне, а короткая ротация Тибодо рано или поздно должна дать о себе знать. Но прогресс очевиден, и это глупо отрицать.

№ 5. МОНСТР КАЗИНС

Если бы голосование за приз MVP проводили прямо сейчас, Демаркус опередил бы в нем Карри и Дюранта. И это не преувеличение. В 8 матчах центровой «Пеликанс» набирает в среднем 30,1 очка при 13,0 подбора и 5,9 передачи. При этом по количеству результативных передач он опережает Ирвинга и Лилларда, а «трешки» бросает лучше признанных снайперов вроде Корвера и Редика!

В той же игре с «Миннесотой» у Казинса было пять точных бросков из десяти попыток из-за дуги. А чего стоит только унижение, которое пришлось испытать Таунсу.

Проблема в том, что «Нью-Орлеан» все еще остается плохой командой. У них есть Казинс, Дэвис, Холидэй и… все. Здесь больше некому играть. Хотя есть вопрос и тренерскому штабу с его необъяснимыми ротациями — лично я не могу понять, почему Мур проводит на паркете в два раза больше времени, чем Иэн Кларк.

Как бы ни божил Казинс, «Пеликаны» имеют отрицательное соотношение побед и поражений, и, честно говоря, на нынешнем «Западе» их шансы на плей-офф выглядят сомнительно. А контракт Демаркуса истекает следующим летом, и о продлении пока ничего не слышно. Если к февралю «Нью-Орлеан» окончательно выпадет из гонки, от разговоров об обмене никуда не деться. И в самом деле, почему бы Казинсу наконец не бороться за что-то серьезное. Как насчет «Кливленда»? Лучше способа возродить интригу перед плей-офф и не придумать.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

— Бен Симмонс продолжает покорять НБА. В игре с «Индианой» форвард оформил уже второй трипл-дабл в своей недолгой карьере. Во-первых, он стал первым игроком «76-х» со времен Уилта Чемберлена, кому удалось это сделать в первых девяти играх сезона. Во-вторых, австралиец стал лишь вторым новичком после Оскара Робертсона, записавшим на свой счет два трипл-дабла в первых девяти матчах в лиге вообще. Неплохая компания. Ну, а главное — «Филадельфия» побеждает и идет пятой на «Востоке». Даже не хочется все портить и напоминать, как менеджмент бездарно обходится с Джалилом Окафором.

— Брук Лопес личным примером показал, почему «Лейкерс» решились на обмен с «Бруклином», набрав 34 очка при 10 подборах во встрече с бывшей командой. Д’Анджело Расселл пытался отомстить калифорнийцам (17/7/7), но его усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти «Нетс» от очередного поражения. Что касается Мозгова, то пять очков за 15 минут — явно не то, чего от него ждут в «Бруклине».

— Кстати, в том же матча Кайл Кузма впервые вышел в старте «Лейкерс» и набрал 21 очко, прибавив к этому 13 подборов. Просто вспомните, что его выбрали 27-м на прошлом драфте, и оцените, насколько же это круто.

— Раз уж мы заговорили о новичках, то пора признать, что Лаури Маркканен оказался гораздо лучше, чем многие о нем думали. 16,6 очка и 9,3 подбора в среднем за игру — сравнения с Дирком Новицки уже не кажутся бредом. Если финн продолжит в том же духе, то это хоть как-то спасет сезон для болельщиков «Чикаго».