Пять очков Мозгова не спасли «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Лейкерс»

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев, экс-игрок «Бруклина» Брук Лопес, сделавший дабл- дабл из 34 очков и 10 подборов за 30 минут игрового времени, при этом Лопес совершил шесть точных бросков с трехочковой дистанции при девяти попытках. Помимо американского центрового еще два игрока в составе «Лейкерс» отметились дабл-даблами: выменянный у «Бруклина» 27-й номер драфта 2017 года тяжелый форвард Кайл Кузьма (21 очко + 13 подборов) и легкий форвард Брэндон Ингрэм (18 очков + 10 подборов). Второй номер драфта текущего года разыгрывающий защитник команды Лонзо Болл за 28 минут набрал шесть очков, сделал пять подборов и отдал семь передач.

У «Бруклина» самым результативным стал атакующий защитник Аллен Крэбб, набравший 25 очков за 29 минут. Перешедший в команду летом из «Лейкерс» российский центровой Тимофей Мозгов за 15 минут набрал пять очков, совершил четыре подбора и один блокшот. Разыгрывающий команды Д’Анджело Расселл, также выменянный летом у клуба из Лос-Анджелеса, за 35 минут набрал 17 очков, сделал семь подборов и столько же передач.

В другом матче «Филадельфия» на своем паркете победила «Индиану» — 121:110. Наибольшую результативность в матче у «Индианы» продемонстрировал выменянный летом у «Оклахомы» атакующий защитник Виктор Оладипо, в активе которого 31 очко за 37 минут. Легкий форвард «Индианы» Боян Богданович за 35 минут отметился 21 очком, при этом более ни один игрок команды не сумел достичь отметки в 20 очков за встречу.

У хозяев самым результативным стал атакующий защитник Джей Джей Реддик (31 очко), центровой клуба Джоэл Эмбиид за 27 минут отметился 18 очками и девятью подборами, остановившись в шаге от дабл-дабла. Разыгрывающий «Филадельфии» и первый номер драфта НБА 2016 года Бен Симмонс сделал второй трипл-дабл на старте сезона из 14 очков, 11 подборов и 11 передач за 38 минут. Так как он пропустил весь прошлый сезон из-за перелома ноги и не сыграл в нем за «Филадельфию» ни одного матча, после игры с «Индианой» он стал вторым в истории НБА игроком, сделавшим два трипл-дабла за первые девять матчей в лиге в карьере — ранее это удавалось лишь бывшему разыгрывающему «Сакраменто» и «Милуоки» Оскару Робертсону.

«Бостон» одержал гостевую победу над «Оклахомой» со счетом 101:94. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг, перешедший в команду летом из «Кливленда», и выменянный летом у «Индианы» легкий форвард хозяев Пол Джордж (оба — под 25 очков), который также оформил дабл-дабл, добавив к очкам 10 подборов. Легкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, выступавший в матче на позиции атакующего защитника, за 30 минут набрал 10 очков и 12 подборов, центровой клуба Эл Хорфорд за 34 минуты отметился 20 набранными очками. Помимо Джорджа у «Оклахомы» дабл-даблами отметились тяжелый форвард Кармело Энтони (10 очков + 14 подборов) и разыгрывающий Расселл Уэстбрук (19 очков + 11 передач).

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Милуоки» — 105:96;.

«Орландо» — «Чикаго» — 83:105;.

«Атланта» — «Хьюстон» — 104:119;.

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 120:107;.

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 94:99;.

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 108:101;.

«Денвер» — «Майами» — 95:94;.