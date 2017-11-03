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09:44 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Олдриджа не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче НБА с «Голден Стэйт»

ТАСС, 3 ноября. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» одержал крупную гостевую победу над «Сан-Антонио» со счетом 112:92 в матче регулярного чемпионата лиги.

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Клэй Томпсон, в активе которого 27 очков, три подбора и две передачи за 30 минут игрового времени. Легкий форвард команды Кевин Дюрант за 34 минуты отметился 24 очками, разыгрывающий защитник Стефен Карри за 31 минуту набрал 21 очко, восемь подборов и четыре передачи. Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин за 29 минут набрал 16 очков, пять подборов и семь передач, продемонстрировав один из лучших процентов попаданий с игры в карьере (87,5). При этом более ни один игрок команды не сумел достичь отметки в 10 набранных за встречу очков.

В составе «Сан-Антонио», который вышел в финал Западной конференции в прошлом сезоне (уступив в финальной серии «Голден Стэйт» со счетом 0−4), самым результативным стал тяжелый форвард Ламаркус Олдридж, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов за 35 минут. Помимо него еще два баскетболиста «Сан-Антонио» набрали 10 и более очков за матч: центровой По Газоль (11) и легкий форвард Кайл Андерсон (16). «Голден Стэйт» потерпел на старте сезона три поражения при шести победах, что позволяет команде занимать второе место в Западной конференции, «Сан-Антонио» с четырьмя победами в восьми встречах идет 10-м. В следующем матче «Голден Стэйт» 5 ноября сыграет в гостях против «Денвера», днем ранее «Сан-Антонио» примет «Шарлотт».

В другом матче «Портленд» на своем паркете победил «Лос- Анджелес Лейкерс» — 113:110. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дамиан Лиллард, в активе которого 32 очка за 38 минут игрового времени. Центровой команды Юсуф Нуркич за 28 минут набрал 28 очков, один из лидеров «Портленда» атакующий защитник Си Джей Макколлум набрал 22 очка за 38 минут.

У «Лейкерс» наибольшую результативность продемонстрировал центровой Брук Лопес, набравший 27 очков за 29 минут, атакующий защитник и легкий форвард команды Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Брэндон Ингрэм набрали по 14 очков. При этом выбранный «Лейкерс» под вторым номером на драфте новичков лиги 2017 года разыгрывающий Лонзо Болл за 28 минут игрового времени не сумел набрать очков, отметившись при этом тремя подборами и четырьмя передачами. Клуб из Лос-Анджелеса потерпел пятое поражение при трех победах и идет на 13-м месте на Западе, «Портленд» с пятью победами и четырьмя поражениями занимает восьмую строчку. В следующем матче «Лейкерс» 4 ноября примут «Бруклин», двумя днями позже «Портленд» сыграет на своем паркете с «Оклахомой».

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