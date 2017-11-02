Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Индианой»
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Кливленде, завершилась поражением хозяев со счетом 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32). В составе победителей на паркете выделялись Таддеус Янг (26 очков), Даррен Коллисон (25 очков) и Виктор Оладипо (23 очка),
«Кливленд» следующий матч проведет 3 ноября на выезде против «Вашингтона». «Индиана» в этот же день встретится в гостях с «Филадельфией».
В параллельном матче дня 43 очка, 5 подборов и 7 передач Криса Миддлтона не помогли «Милуоки» на выезде обыграть «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 126:121.
В других играх среды были зафиксированы следующие результаты:
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Атланта Хокс» — 119:109,
«Вашингтон Уизардз» — «Финикс Санз» — 116:122,
«Майами Хит» — «Чикаго Буллс» — 97:91,
«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 97:119,
«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 113:86,
«Мемфис Гризлис» — «Орландо Мэджик» — 99:101,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвс» — 98:104,
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:103 (после овертайма),
«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 129:111.