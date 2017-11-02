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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Индианой»

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Финалист прошлого сезона НБА «Кливленд Кавальерс» потерпел четвертое поражение подряд в текущем чемпионате, уступив на своем паркете «Индиане Пэйсерс».

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Кливленде, завершилась поражением хозяев со счетом 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32). В составе победителей на паркете выделялись Таддеус Янг (26 очков), Даррен Коллисон (25 очков) и Виктор Оладипо (23 очка), дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса (15 очков, 12 подборов). У «Кливленда» самым результативным стал Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач, по 13 очков и подборов в активе Кевина Лава.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кливленд» следующий матч проведет 3 ноября на выезде против «Вашингтона». «Индиана» в этот же день встретится в гостях с «Филадельфией».

В параллельном матче дня 43 очка, 5 подборов и 7 передач Криса Миддлтона не помогли «Милуоки» на выезде обыграть «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 126:121.

В других играх среды были зафиксированы следующие результаты:

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Атланта Хокс» — 119:109,

«Вашингтон Уизардз» — «Финикс Санз» — 116:122,

«Майами Хит» — «Чикаго Буллс» — 97:91,

«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 97:119,

«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 113:86,

«Мемфис Гризлис» — «Орландо Мэджик» — 99:101,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвс» — 98:104,

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:103 (после овертайма),

«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 129:111.

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