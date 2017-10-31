Защитник «Голден Стэйт» Карри набрал 31 очко в победном матче НБА против «Клипперс»

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 31 очко и отметился шестью результативными передачами, пятью подборами, двумя перехватами и блокшотом.
«Голден Стэйт» одержал пятую победу в восьми матчах текущего сезона и вышел на третье место в Западной конференции. «Клипперс» потерпели второе поражение в шести играх и расположились на второй позиции на Западе.
В следующем матче в ночь на пятницу «Голден Стэйт» на выезде сыграют с «Сан-Антонио». Днем ранее «Клипперс» примут «Даллас».
Результаты других матчей дня:
«Бостон» — «Сан-Антонио» — 108:94;.
«Майами» — «Миннесота» — 122:115;.
«Нью-Йорк» — «Денвер» — 116:110;.
«Мемфис» — «Шарлотт» — 99:104;.
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 99:115:
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 107:115;.
«Юта» — «Даллас» — 104:89;.
«Портленд» — «Торонто» — 85:99.