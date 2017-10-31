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08:40 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Голден Стэйт» Карри набрал 31 очко в победном матче НБА против «Клипперс»

ТАСС, 31 октября. «Голден Стэйт» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 141:113 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 31 очко и отметился шестью результативными передачами, пятью подборами, двумя перехватами и блокшотом.

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«Голден Стэйт» одержал пятую победу в восьми матчах текущего сезона и вышел на третье место в Западной конференции. «Клипперс» потерпели второе поражение в шести играх и расположились на второй позиции на Западе.

В следующем матче в ночь на пятницу «Голден Стэйт» на выезде сыграют с «Сан-Антонио». Днем ранее «Клипперс» примут «Даллас».

Результаты других матчей дня:

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 108:94;.

«Майами» — «Миннесота» — 122:115;.

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 116:110;.

«Мемфис» — «Шарлотт» — 99:104;.

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 99:115:

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 107:115;.

«Юта» — «Даллас» — 104:89;.

«Портленд» — «Торонто» — 85:99.

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