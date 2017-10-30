Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной в носу
Баскетболисты американской команды The Oklahoma City Thunder едва не разбились во время перелета из Миннеаполиса в Чикаго.
Баскетболисты американской команды The Oklahoma City Thunder едва не разбились во время перелета из Миннеаполиса в Чикаго.
На опубликованных ниже кадрах запечатлены последствия жесткой посадки самолета компании Delta. Пока никто не может сказать точную причину аварии. Сотрудники авиаперевозчика говорят, что скорее всего в лайнер во время посадки врезалась птица.
«Такое ощущение, что в нас врезался сам Супермен, а не птица», — заявил капитан корабля.
Баскетболисты отметили, что им никогда не было так страшно во время перелетов.
«Казалось, мы катаемся на американских горках», — рассказал один из представителей команды The Oklahoma City Thunder.
Компания Delta расследует этот инцидент.