Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной в носу

Источник: AP 2017

На опубликованных ниже кадрах запечатлены последствия жесткой посадки самолета компании Delta. Пока никто не может сказать точную причину аварии. Сотрудники авиаперевозчика говорят, что скорее всего в лайнер во время посадки врезалась птица.

«Такое ощущение, что в нас врезался сам Супермен, а не птица», — заявил капитан корабля.

Баскетболисты отметили, что им никогда не было так страшно во время перелетов.

«Казалось, мы катаемся на американских горках», — рассказал один из представителей команды The Oklahoma City Thunder.

Компания Delta расследует этот инцидент.