Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной в носу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
В США усыпили привезенного из России амурского тигра
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Витязь
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Анжи
Футбол. Зарубежный
20:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Депортиво
Хоккей. НХЛ
31.10
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз2
Вашингтон Кэпиталз1
Все события
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Самолет с 241 пассажиром экстренно сел в РФ из-за иностранца
Ургант снял новую пародию на Собчак
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
15:17 (мск), источник: Вести.Ru

Самолет с баскетболистами NBA приземлился с огромной вмятиной в носу

Баскетболисты американской команды The Oklahoma City Thunder едва не разбились во время перелета из Миннеаполиса в Чикаго. Из-за сильной турбулентности лайнер приземлился с огромной вмятиной в носу. Спортсмены выразили огромную благодарность пилоту, сумевшему успешно посадить самолет.

Источник: AP 2017

На опубликованных ниже кадрах запечатлены последствия жесткой посадки самолета компании Delta. Пока никто не может сказать точную причину аварии. Сотрудники авиаперевозчика говорят, что скорее всего в лайнер во время посадки врезалась птица.

«Такое ощущение, что в нас врезался сам Супермен, а не птица», — заявил капитан корабля.

Баскетболисты отметили, что им никогда не было так страшно во время перелетов.

«Казалось, мы катаемся на американских горках», — рассказал один из представителей команды The Oklahoma City Thunder.

Компания Delta расследует этот инцидент.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
ФИФА рассматривает возможность создания Мировой лиги
Фанфары — Фарфану. «Локомотив» — чемпион осени
Квят теряет шансы остаться в «Формуле-1»
«Авангард» отпустит усы и будет играть для усатых болельщиков
Новости
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь